Ηλεία - Τροχαίο: νεκρός γνωστός επιχειρηματίας (εικόνες)

Θλίψη για τον χαμό του επιχειρηματία σε τροχαίο δυστύχημα την Κυριακή. Πως συνέβη η τραγωδία.

Η άσφαλτος βάφτηκε για ακόμα μια φορά με το αίμα του γνωστού επιχειρηματία Ηλία Καψή που έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα στο δρόμο Λαμπετίου – Κρεμαστής, με τους διερχόμενους πολίτες από το σημείο να αντιλαμβάνονται τι συνέβη και να ειδοποιούν άμεσα τις αρχές.

Ειδικότερα, το τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι χθες σε επικίνδυνη στροφή, όπου το αγροτικό αυτοκίνητο που οδηγούσε ο γνωστός 72χρονος επιχειρηματίας εξετράπη της πορείας του κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες και προσέκρουσε αρχικά σε πινακίδα σήμανσης στο σημείο, με λίγα χιλιόμετρα ταχύτητας σύμφωνα με μαρτυρίες.

Από εκείνο το σημείο και μετά το όχημα του άτυχου άνδρα ακολούθησε ανεξέλεγκτη τροχιά και προσέκρουσε σε κράσπεδο στο πρανές του δρόμου, με αποτέλεσμα την εκτροπή του οχήματος. Από το τροχαίο υπέστη σοβαρό χτύπημα στο κεφάλι, το οποίο αποδείχθηκε μοιραίο μιας και παρά την αμεσότητα του πληρώματος του ΕΚΑΒ για τη μεταφορά του, το ιατρικό προσωπικό του Νοσοκομείου Πύργου απλά διαπίστωσε το θάνατό του.

Άριστος οικογενειάρχης και επαγγελματίας

Ο αδικοχαμένος Ηλίας Καψής αποτελούσε έναν γνωστό και άριστο επαγγελματία που διατηρούσε την ομώνυμη ηλειακή μαρμαροβιομηχανία στην περιοχή του Λαμπετίου. Ήταν ένας εξαίρετος οικογενειάρχης, έχοντας καταφέρει να αποκτήσει δυο γιούς, τον Θάνο και τον Πάνο.

Τραγική ειρωνεία το γεγονός πως ο ένας του γιός που ασχολείται με το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, τη στιγμή που γινόταν το ατύχημα βρισκόταν στην περιοχή της Φιγαλείας σε αγώνα και μόλις πληροφορήθηκε το συμβάν αποχώρησε από το γήπεδο μαζί με τον πρόεδρο της ομάδας του Λαμπετίου προκειμένου να βρεθούν άμεσα στο νοσοκομείο.

Ήταν ένας χαρακτήρας εξαίρετος, για τον οποίο κανείς δεν είχε να πει κάτι κακό. Ιδιαίτερα κοινωνικός άνθρωπος και μέσα από την εργασία του γνώρισε πολλούς ανθρώπους, με την είδηση του θανάτου του να πέφτει σαν κεραυνός εν αιθρία.

Πηγή: patrisnews.com





