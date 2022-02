Χαλκιδική

Χαλκιδική: Ισόβια στο συζυγοκτόνο που απήγαγε το γιο του

Η υπόθεση που είχε προκαλέσει πανελλήνιο ενδιαφέρον τότε, αναβίωσε σήμερα στο Μικτό Ορκωτό Εφετείο Θεσσαλονίκης

Στις 7 Ιανουαρίου 2016, η 41 ετών γυναίκα δολοφονήθηκε με 7 μαχαιριές από τον εν διαστάσει σύζυγό της μέσα στο σπίτι της. Στη συνέχεια, ο 40χρονος άρπαξε τον τετράχρονο γιο τους Φοίβο και εξαφανίστηκε για 18 μέρες, σημαίνοντας συναγερμό σε ένα ολόκληρο χωριό.

Σύμφωνα με τη κατηγορητήριο, όλα έγιναν σε «2-3 λεπτά» ενώ η μητέρα της άτυχης γυναίκας και μια άλλη συγγενής, που βρέθηκαν στον δρόμο του, δεν μπόρεσαν να τον εμποδίσουν να φύγει με το παιδί.

Ο 40χρονος φέρεται να σχεδίαζε να φύγει με τον γιο του στην πατρίδα του, ωστόσο βρέθηκε μαζί με το μικρό αγόρι σε αποθήκη κοντά στο σπίτι όπου έγινε έγκλημα.

Κατά την εκδίκαση της υπόθεσης σήμερα σε δεύτερο βαθμό το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο και παράνομη οπλοχρησία.

