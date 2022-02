Κοζάνη

Εορδαία: Συνεχίζονται οι έρευνες για την ανεύρεση του αγνοούμενου (βίντεο)

Ώρες αγωνίας για τον εντοπισμό του άνδρα που αγνοείται στη λίμνη Περδίκκα όταν αναποδογύρισε η βάρκα του.

Χωρίς αποτέλεσμα οι έρευνες για την ανεύρεση του δημοτικού υπαλλήλου του δήμου Εορδαίας που αγνοείται από χθες τα μεσάνυκτα, όταν με τον θηροφύλακα της περιοχής προσπάθησαν να εντοπίσουν παράνομα δίχτυα που είχαν ρίξει άγνωστοι στο φράγμα της μικρής τεχνητής λίμνης Περδίκκα Εορδαίας.

Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία η πλαστική βάρκα που επεβαιναν οι δύο άνδρες για άγνωστο λόγο αναποδογύρισε και βρέθηκαν στο νερό. Ο θηροφύλακας κατάφερε να βγει στη ακτή και να ειδοποιήσει την αστυνομία, ενώ αγνοείται ο δεύτερος επιβαίνων στη βάρκα.

Από νωρίς το πρωί στις έρευνες συμμετέχει κλιμάκιο υποβρύχιων αποστολών της ΕΜΑΚ από την Θεσσαλονίκη καθώς και το Εθελοντικό Τμήμα Αντιμετώπισης Καταστροφών Καστοριάς.

