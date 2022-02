Χανιά

Χανιά: Παιδιά βρέθηκαν μόνα τους σε πάρκο (εικόνες)

Δύο περαστικοί εντόπισαν τα δύο ανήλικα που περιπλανιόνταν, προσπαθώντας να βρουν το σπίτι τους.

Δυο παιδιά βρέθηκαν μόνα τους το βράδυ της Δευτέρας, χωρίς επιτήρηση στην περιοχή του Άη Γιάννη, στα Χανιά.

Δυο άνθρωποι που βρίσκονταν στην περιοχή τα είδαν να βρίσκονται στο πάρκο. Εκείνα τους πλησίασαν και τους ρώτησαν μήπως γνωρίζουν πώς να πάνε στην περιοχή των Δικαστηρίων όπου βρισκόταν το σπίτι τους.

Οι δυο άνδρες παραξενεύτηκαν και τους ρώτησαν αν είναι μόνα τους χωρίς κάποιον ενήλικα μαζί τους. Εκείνα απάντησαν πως ήταν μόνα τους, έτσι οι δυο άνδρες ζήτησαν το τηλέφωνο της μητέρας τους την οποία και κάλεσαν για να πάει να πάρει τα παιδιά της και στη συνέχεια πήραν τηλέφωνο και στην αστυνομία καθώς η ώρα περνούσε.

Η αστυνομία έφτασε στο πάρκο και βρήκε τα ανήλικα παιδιά τα οποία σύμφωνα με πληροφορίες είπαν ότι ο ενήλικος αδερφός τους που ήταν 18χρόνων τα είχε πάει σε ένα άλλο πάρκο και τα είχε αφήσει γιατί είχε μια δουλειά να κάνει, όπως είπαν τα παιδιά. Εκείνα έβαλαν μπροστά τον δρόμο με αποτέλεσμα να χαθούν και να φτάσουν μέχρι τον Άη Γιάννη.

