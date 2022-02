Αχαΐα

Πάτρα - Ενδοοικογενειακή βία: συγκλονίζει η μαρτυρία γυναίκας για ξυλοδαρμό (βίντεο)

Στην εκπομπή “Καλημέρα Ελλάδα” προβλήθηκε η συνέντευξη με την δραματική αφήγηση της νεαρής γυναίκας. Απειλεί να αυτοκτονήσει ο άνδρας.

Την συγκλονιστική αφήγηση της νεαρής γυναίκας που κατήγγειλε περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στην Πάτρα, μετέδωσε ο ΑΝΤ1 και η εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», το πρωί της Τρίτης.

Μόλις 20 ετών η κοπέλα, καταγγέλλει ότι ο εν διαστάσει σύζυγός της εισέβαλε στο σπίτι της, την ξυλοκόπησε και προσπάθησε να την πνίξει με ένα μαξιλάρι.

Όπως είπε στον Κωνσταντίνο Φλαμή η γυναίκα, που είναι και μητέρα ενός δίχρονου παιδιού, κάποια στιγμή θεώρησε πως έχει φτάσει το τέλος της, καθώς διαπίστωνε πως δεν μπορούσε να αντιδράσει στην πίεση με την οποία την έσφιγγε ο εν διαστάσει σύζυγος της.

Περιγράφει πως νωρίτερα ο άνδρας την χτυπούσε σε όλο της το σώμα, αφού προηγουμένως έβαλε δυνατά την μουσική στο σπίτι και σφράγισε πόρτες και παντζούρια για να μην ακούγονται οι φωνές της κοπέλας, όσο της επιτίθετο.

«Πήγε να με σκοτώσει. Σήμερα θα ήμουν νεκρή. Άρχισε να μου λέει ότι: “δεν υπάρχει λόγος να ζήσεις. Μια πόρνη δεν χρειάζεται να ζει!”», είπε η γυναίκα, αναφέροντας πως κάποια στιγμή σκέφθηκε τα νύχια της, που ήταν μητέρα και του τα έμπηξε στα μάτια, καταφέρνοντας να τον απωθήσει.

Ο ίδιος δηλώνει μετανιωμένος για τις πράξεις του και σύμφωνα με πληροφορίες έφθασε στο σημείο να ζητά από τους αστυνομικούς (μέσα από το κρατητήριο) κάτι για να αυτοκτονήσει.

Παρακολουθήστε την συνέντευξη της γυναίκας στον Κωνσταντίνο Φλαμή, που μεταδόθηκε στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα»:

