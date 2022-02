Δωδεκανήσα

Ρόδος: 42χρονος κατηγορείται για ασέλγεια σε βάρος της ανήλικης ανιψιάς του

Τι κατήγγειλε η 14χρονη κοπέλα σε βάρος του θείου της και νονού της. Τι ισχυρίζεται ο ίδιος και πως συνδέει τις οικονομικές διενέξεις με τον αδερφό του και πατέρα της 14χρονης.

Σε δίκη ενώπιον Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου της Περιφέρειας του Εφετείου Δωδεκανήσου, κατηγορούμενος για κατάχρηση ανηλίκου, όπου ο παθών συμπλήρωσε τα 14 έτη παραπέμπεται με βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Ρόδου ένας 42χρονος ημεδαπός, κάτοικος ακριτικού νησιού, της ζώνης ευθύνης του Πρωτοδικείου Ρόδου.

Το Δικαστικό Συμβούλιο αποφάσισε να μην γίνει κατηγορία εις βάρος του για τις πράξεις της τέλεσης γενετήσιων πράξεων με ανηλίκους και της τέλεσης γενετήσιων πράξεων μεταξύ συγγενών (ανιόντες), ενώ διατηρεί τους περιοριστικούς όρους που του έχουν επιβληθεί μετά την απολογία του και συγκεκριμένα της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, της εμφάνισής του μια φορά κάθε μήνα στο αστυνομικό τμήμα του τόπου κατοικίας του και της απαγόρευσης προσέγγισης ανηλίκων χωρίς την παρουσία έτερου ενήλικα.

Αφορμή για τη δίωξη εις βάρος του αποτέλεσε δικογραφία που σχηματίστηκε τον Αύγουστο του 2021 μετά από κατάθεση της ανήλικης ανιψιάς και πνευματικής του κόρης, ηλικίας 15 ετών.

Οι καταγγελλόμενες πράξεις, όπως υποστηρίχθηκε, τελέστηκαν το Πάσχα του 2020. Η ανήλικη υποστήριξε ότι πήγε στο νησί για τις γιορτές του Πάσχα τον Απρίλιο του 2020 στο σπίτι του θείου της.

Κάποιο βράδυ, όπως είπε, που δεν θυμόταν ακριβώς μέρα και ώρα, πάντως πριν την Ανάσταση, ήταν στο δωμάτιο του θείου της και μαζί τους ήταν και ο ξάδερφος της 14 ετών, γιος της αδερφής του πατέρα της. Έβλεπαν, όπως είπε, ταινίες και όταν τελείωσε η πρώτη ο θείος της είπε να βάλουν και δεύτερη.

Στη διάρκεια της τελευταίας νύσταξε και κάποια στιγμή ο εξάδελφός της είχε πάει στην τουαλέτα και τότε αντιλήφθηκε, ότι ενώ την είχε πάρει ο ύπνος, ο καταγγελλόμενος είχε σηκώσει την μπλούζα της και την θώπευσε στο στήθος.

Του είπε «τι κάνεις, πας καλά», εκείνος δεν απάντησε και μετά η ανήλικη έφυγε. Τόνισε ότι δεν το είχε πει σε κανένα παρά μόνο σε μια φίλη της όταν γύρισε στη Ρόδο και το καλοκαίρι ενημέρωσε τον πατέρα της.

Απολογούμενος ο 42χρονος, επανέλαβε τα όσα είχε υποστηρίξει και προανακριτικώς, ότι δηλαδή ουδέποτε έμεινε μόνος του με το παιδί σε δωμάτιο και ότι στο σπίτι ήταν κι άλλοι συγγενείς, ενήλικες και ανήλικοι. Την επίμαχη ημέρα έβλεπαν ταινία σε υπολογιστή παρουσία του ανιψιού του.

Αρνείται ότι συνέβη αυτό που καταγγέλθηκε και υποστήριξε ότι είτε είναι προϊόν μυθοπλασίας, είτε αν η ανήλικη κοιμόταν είδε κάποιο όνειρο με αποτέλεσμα να υπάρξει σύγχυση στο μυαλό της μεταξύ της πραγματικότητας και του ονείρου.

Μάλιστα μετά από το υποτιθέμενο συμβάν η ανιψιά του ξαναπήγε για διακοπές στο νησί και έμεινε μαζί τους χωρίς να εκφράσει κάποια δυσαρέσκεια.

Τόνισε μάλιστα ότι δεν θέλει να πιστέψει ότι η καταγγελία έγινε διότι ο πατέρας της ανήλικης έχει κάποια σχέση, γιατί τόσο ο ίδιος όσο και τα υπόλοιπα αδέλφια έχουν οικονομικές διενέξεις.

Το Δικαστικό Συμβούλιο έκρινε ωστόσο ότι προκύπτουν επαρκείς αποχρώσες ενδείξεις για την παραπομπή του σε δίκη ενώπιον Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου της Περιφέρειας του Εφετείου Δωδεκανήσου, για το ό,τι ενήργησε γενετήσια πράξη με ανήλικο που είχε συμπληρώσει τα δεκατέσσερα έτη, τον οποίο του είχαν εμπιστευθεί για να τον επιβλέπει.

Συγκεκριμένα, για το ό,τι την περίοδο του Πάσχα του έτους 2020 και πάντως πριν την 18η Απριλίου 2020, οπότε και η παθούσα τον είχε επισκεφθεί στην οικία του λόγω των εορτών και είχε αναλάβει προσωρινά την επίβλεψή της και ενώ βρίσκονταν στην οικία του ενήργησε γενετήσια πράξη σε βάρος της και ειδικότερα, εκμεταλλεύτηκε το γεγονός ότι η ανωτέρω παθούσα είχε αποκοιμηθεί στο υπνοδωμάτιο του και ενώ παρακολουθούσαν ταινία, και με σκοπό την ικανοποίηση των γενετήσιων ορμών του, ανασήκωσε τη μπλούζα της και θώπευσε το στήθος της.

Πηγή:www.dimokratiki.gr

