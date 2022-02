Μεσσηνία

Δολοφονία στην Μεσσηνία: η νύφη συμμετείχε στο φόνο, ο γιός “ομολόγησε”

Ανατροπή σε ότι αφορά τους κατηγορούμενους για την δολοφονία. Γιατί “πήρε πάνω” του την δολοφονία ο σύζυγος της δράστιδας…

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην δολοφονία του 73χρονου που βρέθηκε νεκρός στο χωράφι του στην περιοχή Τζάνε στην Μεσσηνία, από έναν 68χρονο που φέρεται να είχε ως συνεργούς τους δυο γιους του.

Αποκαλύφθηκε ότι ο ένας από τους γιούς δεν συμμετείχε στο έγκλημα, συμμετείχε όμως η σύζυγος του!

Ως δράστες του αποτρόπαιου εγκλήματος φέρονταν ένας 68χρονος και οι δύο γιοι του ηλικίας 39 και 38 χρόνων, οι οποίοι συνελήφθησαν. Ωστόσο, από τις έρευνες της Ασφαλείας προέκυψε ότι ο 38χρονος δεν συμμετείχε στην δολοφονία, όμως την «πήρε πάνω» του, για να προστατεύσει την 23χρονη σύζυγό του, η οποία όπως προκύπτει συμμετείχε στην δολοφονία. Ο λόγος; Να προστατεύσει εκείνη και τα τρία ανήλικα παιδιά τους!

Η νεαρή γυναίκα κατηγορείται πλέον για ανθρωποκτονία από πρόθεση και για ληστεία, όπως ο πεθερός και ο κουνιάδος της. Ο 38χρονος σύζυγός της παραμένει στην δικογραφία, καθώς κατηγορείται για αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος. Κι αυτό, γιατί ο πατέρας, ο αδελφός και η γυναίκα του άρπαξαν από το νεκρό χρήματα, γεωργικά εργαλεία και μια μεταλλική σκάλα!

Το άγριο έγκλημα έγινε κατά την διάρκεια διαπληκτισμού με τον 73χρονο. Οι τρεις δράστες τον χτύπησαν πολλές φορές στο κεφάλι με ένα εργαλείο και εν συνεχεία ο γιός φέρεται να τον στραγγάλισε…

Ο αδελφός του θύματος, μίλησε στον ΑΝΤ1, λέγοντας πως ο πατέρας που εμπλέκεται στον φόνο, αφού είχε γίνει το κακό, πήγε σε βενζινάδικο της περιοχής και ρωτούσε τον πρατηριούχο αν είχε ακούσει κάτι για κάποιο έγκλημα στην περιοχή!».

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας για την δολοφονία

«Οι άμεσες ενέργειες αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Καλαμάτας, οδήγησαν στην εξιχνίαση ανθρωποκτονίας σε βάρος 73χρονου ημεδαπού, που έλαβε χώρα πρωινές ώρες της 17.2.2022, σε τοπική κοινότητα του Δήμου Μεσσήνης Μεσσηνίας. Ταυτοποιήθηκαν ως δράστες τρεις (3) ημεδαποί, 68χρονος, 39χρονος και 23χρονη, αντίστοιχα, οι οποίοι συνελήφθησαν σήμερα (21.2.2022), μετά από Εντάλματα Σύλληψης του κ. Ανακριτή Καλαμάτας. Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία, για ανθρωποκτονία και για ληστεία, ενώ για την ίδια υπόθεση κατηγορείται ακόμη ένας 38χρονος ημεδαπός για αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος.



Ειδικότερα, προχθές (19.2.2022) το μεσημέρι, σε τοπική κοινότητα του Δήμου Μεσσήνης Μεσσηνίας, ο 73χρονος εντοπίσθηκε σε αγρόκτημα ιδιοκτησίας του, θανάσιμα τραυματισμένος, φέροντας τραύματα στο κεφάλι. Στο πλαίσιο της εμπεριστατωμένης αστυνομικής έρευνας που διεξήχθη από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Καλαμάτας και ύστερα από κατάλληλη αξιολόγηση και αξιοποίηση στοιχείων, προέκυψε ότι την 17.2.2022 το πρωί, οι ανωτέρω δράστες μαζί με τον 73χρονο, μετέβησαν σε αγρόκτημα ιδιοκτησίας του για εργασίες, μετά όμως από διαπληκτισμό που είχαν μεταξύ τους, κυρίως για οικονομικές διαφορές, του έφεραν πολλαπλά τραύματα στο κεφάλι με μεταλλικό αντικείμενο (κάβουρα), ενώ στη συνέχεια ο 39χρονος τον στραγγάλισε, με αποτέλεσμα να του επιφέρει το θάνατο.

Στη συνέχεια αφαίρεσαν από την κατοχή του 73χρονου γεωργικά εργαλεία, μεταλλική σκάλα, -2- κινητά τηλέφωνα και χρήματα, μέρος των οποίων βρέθηκε και κατασχέθηκε. Στο σημείο μετέβη Ιατροδικαστής και το Γραφείο Εγκληματολογικών Ερευνών Μεσσηνίας για εξερεύνηση του χώρου, ενώ τις έρευνες συνέδραμε και κλιμάκιο της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας (Υ.Δ.Ε.Ζ.Ι./ Τμήμα Εγκλημάτων κατά Ζωής) της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής. Οι συλληφθέντες με την σε βάρος του σχηματισθείσα δικογραφία θα οδηγηθούν αρμοδίως, ενώ η αστυνομική έρευνα και το προανακριτικό έργο διενεργούνται από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Καλαμάτας».

