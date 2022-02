Φωκίδα

Φωκίδα: Τροχαίο με ανατροπή νταλίκας (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Από "θαύμα" σώθηκε ο οδηγός της νταλίκας, τον οποίο απεγκλώβισαν οι πυροσβέστες.



Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην Εθνική Οδό Ιτέας-Ναυπάκτου, σε σημείο μετά το Γαλαξίδι και κοντά στους Αγίους Πάντες.

Νταλίκα που διερχόταν από το σημείο εκτελώντας δρομολόγιο εξετράπη της πορείας για άγνωστο λόγο, βγήκε από το οδόστρωμα και ανετράπη..

Στο σημείο έσπευσαν άνδρες της πυροσβεστικής, του ΕΚΑΒ και της τροχαίας και έγινε απεγκλωβισμός του οδηγού του βαρέος οχήματος, ο οποίος είναι ζωντανός, χωρίς κίνδυνο για τη ζωή του.

Η κυκλοφορία στο σημείο διακόπηκε για ώρα, με την τα αυτοκίνητα να οδηγούνται μέσω Ερατεινής προς Βουνιχώρα και Βουνιχώρα προς Πέντε Όρια.

Ειδήσεις σήμερα:

Τουρκία: Περιέλουσε με οξύ τη φίλη του στον ύπνο της γιατί τον απέρριψε ερωτικά

Κορονοϊός - Τσιόδρας: Η Όμικρον οδηγεί σε σταθεροποίηση της κατάστασης

“Euroferry Olympia” - Λευκορώσος: οι συγκλονιστικές περιγραφές στην κατάθεσή του