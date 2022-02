Κορινθία

Κόρινθος: καταγγελίες για παρενόχληση μαθητριών έξω από το σχολείο

Τι καταγγέλουν οι ανήλικες μαθήτριες για το λευκό βαν που φαίνεται να παρενοχλεί κορίτσια έξω από το γυμνάσιο της περιοχής.

Ολοένα και πληθαίνουν οι αναφορές στην Κορινθία για παρενόχληση μαθητριών από αγνώστους έξω από γυμνάσιο στο Λέχαιο.

Τις καταγγελίες, ερευνούν οι αρχές καθώς μαθήτριες γυμνασίου στην περιοχή του Λεχαίου στην Κορινθία ενημέρωσαν για την παρενόχληση που δέχονταν έξω από το σχολείο τους από ένα λευκό βαν, τους γονείς τους και καταγγέλθηκαν τα περιστατικά στις Αρχές.

Πιο συγκεκριμένα, πριν από κάποιες ημέρες, άγνωστο όχημα ακολούθησε μαθήτρια, η οποία γύρισε τρέχοντας στο σχολείο και ενημέρωσε τη διευθύντρια και αυτή με τη σειρά της, ενημέρωσε τους γονείς και τις Αρχές.

Μετά από κινητοποίηση της αστυνομίας, εντοπίστηκε ένας άνδρας, ο οποίος θεωρήθηκε ύποπτος και κινήθηκαν όλες οι νόμιμες διαδικασίες.

