Κάρπαθος: "Γαϊτανάκι" με τo ροζ βίντεο που οδήγησε σε αυτοκτονία

Τι εξετάζουν οι Αρχές που διερευνούν την υπόθεση της αυτοχειρίας του πατέρα, μετά από την διακίνηση βίντεο με ερωτικές στιγμές του γιού του με τον εφήμερο σύντροφο του.

Έξι ανωμοτί καταθέσεις από άτομα που φέρονται να είχαν στην κατοχή τους το βίντεο με προσωπικές στιγμές ενός νεαρού άνδρα με τον εφήμερο σύντροφό του, η διακίνηση του οποίου φέρεται να στάθηκε η αφορμή για να αυτοκτονήσει ο πατέρας του έχουν ήδη ληφθεί στο πλαίσιο της προκαταρκτικής εξέτασης που διενεργείται από τους αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος του ακριτικού νησιού σε συνεργασία με επιτελείς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ρόδου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, από την μέχρι τώρα έρευνα φέρεται να υποστηρίζεται ότι το βίντεο δεν ήταν καινούριο αλλά είχε μαγνητοσκοπηθεί τουλάχιστον πριν από 6-7 έτη ενώ, μια άλλη εκδοχή φέρει το άτομο που φέρεται να συμμετέχει στην ερωτική συνεύρεση να προέβη σε καταγγελίες που προκάλεσαν νέο κύκλο ερευνών.

Ο εμφανιζόμενος αρχικώς ως εφήμερος σύντροφος του γιου του αυτόχειρα φέρεται να διαψεύδει ότι ήταν εκείνος στο βίντεο δημόσια, αν και από την έρευνα φέρεται να προέκυψε ότι είχε δώσει το βίντεο σε συνάδελφό του.

Θυμίζουμε ότι στο πλαίσιο της αστυνομικής προανάκρισης που διεξάγεται για τις συνθήκες θανάτου του 60χρονου η κ. Εισαγγελέας, παρήγγειλε ενδελεχή έρευνα τυχόν κακουργηματικής συλλογής, αποθήκευσης, μετάδοσης κλπ. προσωπικών δεδομένων του υιού του θύματος, με σκοπό ηθικής βλάβης της οικογένειας και του θύματος και της βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης μέσω της ανηκέστου ψυχικής βλάβης, που συστηματικά προκλήθηκε στο θύμα με τον ανωτέρω τρόπο.

Εξαιρετικό ενδιαφέρον έχει πλέον το γεγονός ότι διαψεύδονται και συγγενείς του αυτόχειρα που δημοσίως δήλωσαν ότι το βίντεο στάθηκε αφορμή για να θέσει τέρμα στην ζωή του ο 60χρονος, καθώς πλέον υποστηρίζεται από μάρτυρες ότι δεν ήταν αυτός ο λόγος!

Το μεσημέρι της Τρίτης 15 Φεβρουαρίου ο 60χρονος σε στάβλο έξω από την οικία του έθεσε τέρμα στη ζωή του με τη χρήση κυνηγετικής καραμπίνας, ενώ οικείο του πρόσωπο ισχυρίζεται ότι δεν ήταν σε καλή ψυχολογική κατάσταση και ήθελε να πουλήσει τα ζώα του. Στον αθηναϊκό τύπο γράφηκε ότι η διαρροή του εν λόγω υλικού κρύβει «σκιές» revenge porn.

Ο γιος έχει απασχολήσει εξάλλου την δικαιοσύνη σε υπόθεση διάθεσης μικροποσότητας ναρκωτικών για ιδίαν χρήση σε μια γυναίκα, και μάλιστα εκκρεμεί δίκη μετά από αναβολή όπου και θα επιδιώξει την αθώωσή του.

Σημειώνεται ότι πληροφορίες που δεν επιβεβαιώθηκαν αρμοδίως θέλουν τις αρχές να εξετάζουν κι άλλα βίντεο με πρωταγωνιστές εκτός από άνδρες και γυναίκες του νησιού.

Σε κάθε περίπτωση, τα κινητά που ελέγχονται θα αποσταλούν για πραγματογνωμοσύνη στην Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών.

Πηγή: dimokratiki.gr

