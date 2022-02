Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη - τροχαίο: Αυτοκίνητο τούμπαρε στην Περιφερειακή οδό (βίντεο)

Το τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε κάτω από αδιευκρίνιστες, μέχρι στιγμής, συνθήκες

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα Τετάρτη (23.2.2022) στη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα στην Περιφερειακή Οδό, στον κόμβο Ευκαρπίας, όταν ένα αυτοκίνητο βρέθηκε ανάποδα στην άκρη του δρόμου.

Το τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε κάτω από αδιευκρίνιστες, μέχρι στιγμής, συνθήκες, με το GRTimes.gr να αναφέρει πως το αυτοκίνητο βρέθηκε ανάποδα στην αριστερή πλευρά του δρόμου της Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης, χωρίς ωστόσο να δημιουργηθεί μεγάλο μποτιλιάρισμα στο σημείο.

Δεν είναι γνωστή η κατάσταση του οδηγού ή πιθανών επιβατών στο αυτοκίνητο που «τούμπαρε» στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης.

