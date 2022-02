Τρίκαλα

Τρίκαλα: Αγρότες έκαψαν λογαριασμούς ρεύματος (βίντεο)

Πρόκειται για συμβολική διαμαρτυρία για τις «αστρονομικές» αυξήσεις του κόστους ενέργειας.







Αγρότες στα Τρίκαλα παρέδωσαν στην… πυρά λογαριασμούς της ΔΕΗ. Πρόκειται για συμβολική διαμαρτυρία για τις «αστρονομικές» αυξήσεις του κόστους ενέργειας.

Μπροστά από τη ΔΕΗ στα Τρίκαλα, αγρότες της περιοχής έβαλαν φωτιά και έκαψαν λογαριασμούς ρεύματος. Είναι μία συμβολική κίνηση, που δείχνει την οικονομική πίεση που δέχονται τα εισοδήματά τους και την αγωνία που περνούν.





