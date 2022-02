Θεσσαλονίκη

Δολοφονία Άλκη: Δημοσιοποιούνται τα στοιχεία των 12 κατηγορουμένων

Εξάμηνη φυλάκιση, με αναστολή στον 22χρονο για τον σουγιά που βρέθηκε στο αμάξι του.



Διάταξη με την οποία δημοσιοποιούνται τα στοιχεία ταυτότητας και φωτογραφίες των δώδεκα κατηγορουμένων για τη δολοφονική επίθεση εναντίον του 19χρονου Άλκη, εκδίδει η Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, κατόπιν αιτήματος της Ασφάλειας Θεσσαλονίκης.

Κατά πληροφορίες, η διάταξη θα έχει ισχύ δύο μηνών και σκοπός είναι η τυχόν αναγνώρισή τους από άλλα θύματα οπαδικής βίας.

Στο μεταξύ, το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης καταδίκασε σήμερα σε φυλάκιση έξι μηνών, με αναστολή, τον 22χρονο, 12ο συλληφθέντα για την υπόθεση, επειδή κατά την παράδοσή του στις διωκτικές Αρχές είχε βρεθεί στο αυτοκίνητό του ένας σουγιάς. Το συγκεκριμένο όχημα ήταν το τρίτο που συμμετείχε στη δολοφονική επίθεση, τα ξημερώματα της 1ης Φεβρουαρίου, στην περιοχή Χαριλάου, με οδηγό τον 22χρονο.

Υπενθυμίζεται πως και οι 12, μετά τις απολογίες τους στην ανακρίτρια, είχαν κριθεί προφυλακιστέοι.

