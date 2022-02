Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: επεισόδια με μολότοφ κατά αστυνομικών (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νυχτερινή αναστάτωση από δεκάδες άτομα που βγήκαν από το ΑΠΘ. Πως αντέδρασαν οι άνδρες των ΜΑΤ. Προκλήθηκαν ζημιές σε αυτοκίνητα από τις μολότοφ.

Επεισόδια σημειώθηκαν στη διάρκεια της νύχτας στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival, στις 2:30 τα ξημερώματα ομάδα περίπου 40 κουκουλοφόρων βγήκε από το ΑΠΘ και επιτέθηκε με βόμβες μολότοφ εναντίον στατικής διμοιρίας των ΜΑΤ που φρουρούσε το τουρκικό προξενείο.

Οι αστυνομικοί αντέδρασαν άμεσα και απώθησαν τους νεαρούς με χειροβομβίδες κρότου λάμψης και δακρυγόνα.

Οι ταραξίες πέρασαν στο εσωτερικό του ακαδημαϊκού ιδρύματος και συνέχισαν να πετούν βόμβες μολότοφ και πέτρες κατά των αστυνομικών δυνάμεων.

Από τις βόμβες μολότοφ προκλήθηκαν σοβαρές φθορές σε δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα.

Η Αστυνομία πραγματοποίησε προσαγωγές ατόμων που κρίθηκαν ύποπτα για συμμετοχή στα επεισόδια.

Για περίπου δύο ώρες τμήματα των οδών Εθνικής Αμύνης και Αγ. Δημητρίου παρέμειναν κλειστά. Επιστρατεύτηκε κλιμάκιο της Πυροσβεστικής για να σβήσει τις φωτιές και να καθαρίσει το οδόστρωμα.

Πηγή: thestival.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Πόλεμος στην Ουκρανία - Κίεβο: “μητέρα των μαχών” με εκρήξεις και ρίψεις αεροσκαφών

Κίνηση: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθήνα για γυρίσματα ταινίας

Εισβολή στην Ουκρανία: στρατεύματα στα σύνορα με Λευκορωσία (εικόνες)