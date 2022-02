Εύβοια

Ερέτρια: Θρίλερ με την εξαφάνιση 86χρονου (εικόνες)

Εκτεταμένες έρευνες για τον ηλικιωμένο που αγνοείται από το μεσημέρι της Παρασκευής.

Από το μεσημέρι της Παρασκευής χάθηκαν τα ίχνη του 86χρονου Αντώνη Περιβόλα από την Ερέτρια.

Είχε σκοπό να επιστρέψει στην Αθήνα, όταν αποφάσισε να μαζέψει μερικά αβγά από κοτέτσι δίπλα στο σπίτι του, όπου και εκεί χάθηκαν τα ίχνη του, με τα προσωπικά του αντικείμενα να βρίσκονται άθικτα στο σπίτι.

Συγγενικά του πρόσωπα μόλις διαπίστωσαν ότι λείπει για αρκετές ώρες επικοινώνησαν με τις αρχές. Άμεσα σήμανε συναγερμός και ξεκίνησαν αναζητήσεις.

Ο Αντώνης Περιβόλας, μετρίου αναστήματος και βάρος κανονικό, φορούσε μπλε παντελόνι και γκρι φούτερ με κουκούλα και καφέ παπούτσια.

Ήδη από εχθές πυροσβεστικές δυνάμεις με την συνδρομή εθελοντών της ΕΣΔΔΕ πραγματοποιούσαν συνεχείς αναζητήσεις για τον εντοπισμό του, κατά την διάρκεια όλης της νύχτας.

Το πρωί του Σαββάτου στο σημείο έφτασαν, κλιμάκιο της 7ης ΕΜΑΚ με συνοδεία σκύλου, καθώς και πολυέμπειρος εθελοντής χειριστής drone της ΕΣΔΔΕ, για ενίσχυση των αναζητήσεων. Το παρών από νωρίς το πρωί και ο Διοικητής Πυροσβεστικής Ευβοίας Περικλής Κουλκουβίνης.

Από την Αστυνομία επιχειρούν μόλις δύο άτομα για την ανεύρεση του 86χρονου Αντώνη και συγκεκριμένα ο Διοικητής του ΑΤ Ερετρίας και ένας Αστυνομικός υπηρεσίας.

