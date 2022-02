Θεσσαλονίκη

Πόλεμος στην Ουκρανία - Θεσσαλονίκη: Αντιπολεμική διαμαρτυρία Ουκρανών (εικόνες)

Οι διαδηλωτές φώναξαν συνθήματα υπέρ της ειρήνης, ζητώντας να φύγουν από την Ουκρανία τα στρατεύματα της Ρωσίας.



Πορεία Ουκρανών που ζουν στη Θεσσαλονίκη πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη ρωσική στρατιωτική επέμβαση στη χώρα τους.

Οι Ουκρανοί, οι οποίοι με πανό και πλακάτ κατήγγειλαν την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, συγκεντρώθηκαν στην παλιά παραλία στο ύψος της πλατείας Αριστοτέλους, έκαναν πορεία ως τη νέα παραλία και το γλυπτό "Ομπρέλες" του Ζογγολοπουλου και επέστρεψαν στην οδό Μητροπόλεως, στο ύψος της Αριστοτέλους παραμένοντας μπροστά στην κλούβα των ΜΑΤ που έκλεινε το δρόμο προς το προξενείο της Ρωσίας στη Θεσσαλονίκη.

Οι διαδηλωτές φώναξαν συνθήματα υπέρ της ειρήνης, ζητώντας να φύγουν από την Ουκρανία τα στρατεύματα της Ρωσίας και στη συνέχεια αποχώρησαν.

