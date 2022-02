Εύβοια

Χαλκίδα: Τον λήστεψαν και τον ξυλοκόπησαν άγρια

Θύμα ληστείας και άγριου ξυλοδαρμού στη Χαλκίδα έπεσε γνωστός δικηγόρος της πόλης. Έπεσε σε ενέδρα τριών αγνώστων έξω από το σπίτι του.

Αφού τον ξυλοκόπησαν, του πήραν το κινητό τηλέφωνο και άλλα προσωπικά αντικείμενα και διέφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση στη Χαλκίδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δικηγόρος επέστρεφε στο σπίτι του, και ενώ βρισκόταν στον κεντρικό δρόμο δέχθηκε επίθεση από τρία άγνωστα άτομα.

Από την αστυνομία βρίσκεται σε εξέλιξη ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των δραστών, ενώ ο άτυχος δικηγόρος διακομίστηκε στο νοσοκομείο Χαλκίδας.

