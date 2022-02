Τρίκαλα

Τρίκαλα: Ανήλικος τραυματίστηκε σοβαρά σε κυνήγι

Σε τι κατάσταση βρίσκεται ο ανήλικος, τον οποίο πέρασαν για... αγριογούρουνο

Σοβαρός τραυματισμός 12χρονου αγοριού από κυνηγετικό όπλο έξω από τα Τρίκαλα και συγκεκριμένα σε χωριό της Καλαμπάκας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ατύχημα έγινε όταν ο 12χρονος, με παρέα κυνηγών – για κυνήγι αγριογούρουνου – βρέθηκε έξω από το χωριό Καστανιά Καλαμπάκας. Κατά λάθος δέχτηκε πυροβολισμό, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά στο κεφάλι.

Ο ανήλικος διακομίστηκε στο νοσοκομείο Τρικάλων, όπου, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης, οι γιατροί προχώρησαν στη διασωλήνωση του παιδιού.

Μετά τις μεγάλες προσπάθειες που έγιναν από τους γιατρούς του νοσοκομείου για να σταθεροποιήσουν τον 12χρονο άτυχο αγόρι που τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι, μετά από πυροβολισμό στο κυνήγι, υπάρχει αυτή τη στιγμή νέα κινητοποίηση.

Στο μικρό παιδί ήδη οι γιατροί τον έχουν κάνει διασωλήνωση, έγινε αξονική και από λεπτό σε λεπτό μεταφέρεται στο Πανεπιστημιακό νοσοκομείο Λάρισας, όπου ήδη έχουν ενημερωθεί εκεί οι γιατροί για να το αποδειχτούν.

