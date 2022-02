Κυκλάδες

Μύκονος: Τσακώθηκαν και έριξαν αυτοκίνητο στην θάλασσα (εικόνες)

Απρόβλεπτη κατάληξη είχε ο καυγάς μεταξύ δύο παρεών αλλοδαπών, τα ξημερώματα.

Απίστευτο περιστατικό στην Μύκονο, καθώς ένα αυτοκίνητο βρέθηκε στην θάλασσα έπειτα από καυγά Αλβανών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα ξημερώματα του Σαββάτου στην Χώρα του νησιού για άγνωστη αιτία δύο παρέες Αλβανών καυγάδισαν μεταξύ τους.

Ο τσακωμός τους πήρε απρόβλεπτη εξέλιξη, καθώς η μία παρέα για εκδίκηση έσπρωξε το αυτοκίνητο άλλης παρέας μέσα στο νερό!

Το όχημα βρισκόταν παρκαρισμένο στο Παλιό Λιμάνι, κοντά στην θάλασσα.

Ευτυχώς ήταν άδειο και δεν προκλήθηκαν τραυματισμοί, παρά μόνο υλικές ζημιές.

