Χαλκιδική

“Μπιάνκα” - Χαλκιδική: Άνοιξε ο δρόμος και “κατάπιε” αυτοκίνητο (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο οδηγός του οχήματος δεν τραυματίστηκε και απομακρύνθηκε από το σημείο σώος.



Τμήμα οδοστρώματος υποχώρησε, σήμερα το πρωί, στη Συκιά του δήμου Σιθωνίας, στη Χαλκιδική, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μεγάλη τρύπα που «κατάπιε» επιβατικό αυτοκίνητο. Ο οδηγός του οχήματος δεν τραυματίστηκε και απομακρύνθηκε από το σημείο σώος.

Η υποχώρηση εκτιμάται πως οφείλεται στις έντονες βροχοπτώσεις, ενώ το σημείο υποχώρησης βρίσκεται σε δρόμο δίπλα σε γέφυρα, η οποία είχε υποστεί σοβαρότατες ζημιές από παλαιότερη κακοκαιρία.

«Στον εφαπτόμενο δρόμο με τη γέφυρα υποχώρησε μάλλον τη νύχτα το οδόστρωμα μετά τη βροχόπτωση, υπήρξε διάβρωση. Η γέφυρα δίπλα έχει υποστεί ζημιές από προηγούμενη κακοκαιρία, έχει κριθεί ακατάλληλη και έχει σημανθεί. Απαγορεύεται η διέλευση πεζών και αυτοκινήτων. Ο άνθρωπος πήγαινε από τον παλιό επαρχιακό δρόμο, όπου η κίνηση διεξαγόταν, δεν απαγορευόταν η διέλευση», ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο δήμαρχος Σιθωνίας Κυπαρίσσης Ντέμπλας σχετικά με το συμβάν.

Το όχημα απομακρύνθηκε νωρίτερα με γερανό. Στο σημείο της διάβρωσης έχουν τοποθετηθεί κορδέλες και ο δρόμος έχει αποκλειστεί. Η κυκλοφορία διεξάγεται από παράπλευρους δρόμους.

«Ευτύχημα ήταν αυτό που έγινε και δεν είχαμε χειρότερα. Μέσα στην ατυχία του ήταν τυχερός ο άνθρωπος», σημείωσε ο αντιδήμαρχος Σιθωνίας, Βασίλης Ζήσιος, ο οποίος υποστήριξε «ότι στη γέφυρα γίνονταν και εργασίες, οι οποίες έχουν διακοπεί, και αφορούσαν συνολικό έργο αντιπλημμυρικής θωράκισης της Συκιάς, ύψους 3,5 εκατομμυρίων ευρώ. Η γέφυρα έχει βγει ακατάλληλη από τις 12 Ιανουαρίου 2022 από την Τεχνική Υπηρεσία του δήμου Σιθωνίας. Από εκείνη τη μέρα δεν έχει γίνει κάποια παρέμβαση», κατέληξε ο αντιδήμαρχος Σιθωνίας.

Φωτογραφίες: xalkidikipolitiki.com

Ειδήσεις σήμερα:

Κόρινθος: Πυροβολισμοί σε γήπεδο εν ώρα αγώνα (βίντεο)

Εισβολή στην Ουκρανία: ρωσική αυτοκινητοπομπή κινείται προς το Κίεβο (εικόνες)

Ρούβλι: Η ρωσική κεντρική τράπεζα διπλασίασε τα επιτόκια