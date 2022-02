Κυκλάδες

Μήλος: Ακύρωση πτήσης λόγω ασθένειας υπαλλήλου

Ένας υπάλληλος νόσησε με αποτέλεσμα να ακυρωθεί η πτήση προς το νησί των Κυκλάδων.

Ακυρώθηκε η μεσημεριανή πτήση στη Μήλο λόγω ξαφνικής ασθένειας του τηλεπικοινωνιακού υπαλλήλου στον πύργο ελέγχου του νησιού.

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, σύμφωνα με ενημέρωσή της, ήδη έχει μεριμνήσει για την αντικατάσταση του ασθενούντος υπαλλήλου με άλλον αρμόδιο υπάλληλο. Η ΥΠΑ, μέσω του αερολιμενάρχη Μήλου, ενημέρωσε άμεσα τις αεροπορικές εταιρείες στο αεροδρόμιο του νησιού, προκειμένου να λάβουν γνώση όλοι οι επιβάτες για την αλλαγή στην ημερομηνία διεξαγωγής της πτήσης τους και να αποφευχθεί η ταλαιπωρία τους.

Τέλος, σύμφωνα με τον προγραμματισμό της Υπηρεσίας έχουν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα έτσι ώστε η αυριανή πτήση να πραγματοποιηθεί κανονικά. Επίσης είναι σε εξέλιξη η εκπαίδευση και δεύτερου τηλεπικοινωνιακού υπαλλήλου προκειμένου να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία τού αερολιμένα χωρίς ανάλογα προβλήματα, ιδιαίτερα κατά την διάρκεια της θερινής περιόδου οπότε αναμένεται αύξηση της επιβατικής κίνησης.

