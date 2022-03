Αιτωλοακαρνανία

Αγρίνιο: Εγκεφαλικά νεκρό αγοράκι που κατάπιε φασόλι

Ανείπωτη τραγωδία για την οικογένεια του μόλις 2,5 ετών αγοριού. Πως συνέβη το κακό. Οι γιατροί φέρονται να συζητούν με τους γονείς του παιδιού για δωρεά των οργάνων του.

Σε πολύ κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται από την περασμένη Παρασκευή, ένα αγοράκι 2,5 ετών από το Αγρίνιο.

Το παιδί νοσηλεύεται στην ΜΕΘ Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου του Ρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το αγοράκι στραβοκατάπιε ένα φασόλι, με αποτέλεσμα να φράξουν οι αεραγωγοί του και να υποστεί καρδιακή ανακοπή.

Έγιναν προσπάθειες ανάταξης της καρδιακής λειτουργίας, κάτι που επιτεύχθηκε.

Η ανακοπή όμως του προκάλεσε πολύ σοβαρή βλάβη, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί επειγόντως από το Αγρίνιο στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, στο Ρίο, όπου και νοσηλεύεται σε πολύ κρίσιμη κατάσταση.

Οι πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του παιδιού, δυστυχώς, δεν είναι σε αισιόδοξες και σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, οι γιατροί φέρεται να βρίσκονται ήδη σε επαφή με τους γονείς, ώστε να επιτρέψουν τη δωρεά οργάνων του παιδιού τους.

