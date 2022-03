Αργολίδα

Αργολίδα: Αγρότες “κήδεψαν” τα πορτοκάλια τους (εικόνες)

Αγρότες με τρακτέρ και αγροτικά οχήματα απέκλεισαν το κτίριο της Π.Ε Αργολίδας και επέδωσαν ψήφισμα των αγροτικών φορέων στον Αντιπεριφερειάρχη.

Συλλαλητήριο πραγματοποίησαν αγρότες της Αργολίδας την Τρίτη 1η Μαρτίου έξω από την Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας.

Οι διαμαρτυρόμενοι αγρότες με τρακτέρ και αγροτικά οχήματα απέκλεισαν συμβολικά το κτίριο της Π.Ε Αργολίδας ενώ αντιπροσωπία τους επέδωσε ψήφισμα των αγροτικών φορέων στον Αντιπεριφερειάρχη Αργολίδας Δημήτρη Σχοινοχωρίτη.

Η διαμαρτυρία είχε και συμβολισμούς καθώς οι αγρότες μετέφεραν σε αυτοσχέδια νεκροφόρα φέρετρο γεμάτο με πορτοκάλια κάνοντας με αυτόν τον τρόπο την “κηδεία” τους, όπως ανέφεραν, ενώ πένθιμα στέφανα τοποθετήθηκαν στην είσοδο της Π.Ε Αργολίδας, θέλοντας να δηλώσουν με αυτόν τον τρόπο το αδιέξοδο στο οποίο έχουν οδηγηθεί.

