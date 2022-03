Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Τροχαίο με οδηγό υπό την επήρεια αλκοόλ (βίντεο)

Μεθυσμένος οδηγός αναποδογύρισε με το αυτοκίνητο μέσα σε στενό!

Ένα περίεργο τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην Πολίχνη Θεσσαλονίκης το βράδυ της Τρίτης, όταν ένα αυτοκίνητο βρέθηκε... ανάποδα μέσα σε ένα στενό.

Ο 55χρονος οδηγός μπορεί να μην κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα, αλλά έχασε τον έλεγχο του οχήματός του, αφού πρώτα προσέκρουσε σε σταθμευμένο ΙΧ.

Το περιστατικό συνέβη το απόγευμα της Τρίτης στην οδό Ιασωνίδου και σύμφωνα με πληροφορίες, ο οδηγός είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ.

Απεγκλωβίστηκε από ομάδα πυροσβεστών που έσπευσε στο σημείο. Παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε ελαφρά τραυματισμένος στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ.

Πηγή: thestival.gr

