Ρόδος: Καταδίκη παιδιών για bullying σε συμμαθήτριά τους

Ποια ποινή επιβλήθηκε στους τρεις από τους πέντε κατηγορούμενους ανήλικους, που κρίθηκαν ένοχοι από το δικαστήριο.

Υπόθεση σχολικού εκφοβισμού (bullying) με θύμα ένα κορίτσι και φερόμενους ως δράστες 5 συμμαθητές της εκ των οποίων κρίθηκαν ένοχοι οι 3 για τις πράξεις της σωματικής βλάβης αδύναμων ατόμων και της εξύβρισης απασχόλησε το Μονομελές Δικαστήριο Ανηλίκων Ρόδου.

Τρεις εκ των κατηγορουμένων ηλικίας κατά τον χρόνο της πράξης και δη τον Οκτώβριο του 2020 13, 13 και 15 ετών κρίθηκαν ένοχοι για το ό,τι με πρόθεση επιτέθηκαν στην ανήλικη συμμαθήτριά τους, κοροϊδεύοντάς την, βάζοντας και άλλα παιδιά του σχολείου να την κοροϊδεύουν και ασκώντας πάνω της ψυχολογική βία και εκφοβισμό με αποτέλεσμα να της προκαλέσουν σωματική βλάβη της υγείας της, ήτοι ψυχικό πόνο,

Επιπλέον, με πρόθεση προσέβαλαν με λόγο την τιμή της εγκαλούσας ανήλικης συμμαθήτριάς τους ηλικίας τότε 12 ετών, προσβάλλοντας την τιμή και την υπόληψή της.

Το δικαστήριο επέβαλε και στους τρεις ενόχους το αναμορφωτικό μέτρο της συνδιαλλαγής με το θύμα και όλοι ζήτησαν συγγνώμη για τις πράξεις τους. Επιπλέον, ο πρώτος ανατέθηκε σε επιμελητή ανηλίκων ενώ οι δύο συγκατηγορούμενοί του τιμωρήθηκαν με επίπληξη.

Το παιδί είχε υποστεί ψυχική βλάβη από την άθλια συμπεριφορά των συμμαθητών της και δεν ήθελε να μεταβαίνει στο σχολείο, είχε απομονωθεί και είχε κλειστεί στον εαυτό του. To περιστατικό δεν είναι το μόνο στο νησί της Ρόδου. Τον Ιούνιο του 2021 γονείς σχολείου της Ρόδου κατέφυγαν σε εξώδικη διαμαρτυρία για τα περιστατικά εκφοβισμού από 10χρονο μαθητή, τα οποία η διεύθυνση του σχολείου περνά στα ψιλά γράμματα. Πιο συγκεκριμένα, o μαθητής είχε πιάσει παιδιά από τον λαιμό, είχε εκσφενδονίσει πέτρες εναντίον τους, ενώ είχε προβεί και σε βίαιες ενέργειες με χτυπήματα κατά συμμαθητών. Εκινείτο απειλητικά κατά άλλων παιδιών, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο τη σωματική και την ψυχική τους υγεία.

Το φαινόμενο της σχολικής βίας και του εκφοβισμού έχει αρνητικές συνέπειες τόσο στην ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών όσο και στη διαδικασία μάθησης. Η αντιμετώπιση της βίας και του εκφοβισμού σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης ξεκινώντας από την προσχολική ηλικία, θα πρέπει να αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης κοινωνικής και συλλογικής προσπάθειας για ενδυνάμωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ενίσχυση των κοινωνικών αξιών του σεβασμού, της ισότητας και της αλληλεγγύης στο σχολείο, μέσα από οργανωμένες πρακτικές και εντατικά προγράμματα.

Για την πραγματοποίηση του σκοπού αυτού σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν οι στάσεις που έχουν οι εκπαιδευτικοί απέναντι στο φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού.

