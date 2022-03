Λάρισα

Λάρισα: παρέσυρε με το αμάξι την σύντροφό του, μετά από καβγά

Σοκ προκαλεί ο τραυματισμός της κοπέλας, στο νέο περιστατικό ενδοικογενειακής βίας.

(εικόνα αρχείου)

Μήνυση για ενδοοικογενειακή βία κατέθεσε μία 35χρονη την περασμένη Κυριακή, σε βάρος του 32χρονου συντρόφου της.

Ο 32χρονος την παρέσυρε με το αυτοκίνητο του, μετά από καβγά, στη Λάρισα. Σύμφωνα με πληροφορίες του iefimerida, το επεισόδιο μεταξύ του ζευγαριού, σημειώθηκε λίγο μετά τις 5 το απόγευμα.

Οι δυο τους, σύμφωνα με το ifeimerida.gr. βρίσκονταν μέσα στο αυτοκίνητο του 32χρονου, όταν ξεκίνησε ένας έντονος διαπληκτισμός ανάμεσα τους.

Η 35χρονη βγήκε από το αυτοκίνητο και τότε ο σύντροφος της έβαλε μπροστά και έπεσε πάνω της με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο δεξί πόδι και να υποστεί σωματικές βλάβες, ενώ διακομίσθηκε στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες .

Άμεσα ενημερώθηκαν οι αστυνομικοί του AT Λάρισας και μετά από έρευνες εντόπισαν και συνέλαβαν τον 32χρονο.

