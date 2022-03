Αιτωλοακαρνανία

Αγρίνιο: Εγκεφαλικά νεκρό αγοράκι που κατάπιε φασόλι - Οι γονείς του δωρίζουν τα όργανά του

Το αγγελούδι υπέστη απόφραξη αεραγωγού από φασόλι και οι γονείς του πήραν τη γενναία απόφαση να δωρίσουν τα όργανά του και να χαρίσουν ζωή σε άλλους ανθρώπους.

Στην Ιταλία πιθανότατα θα μεταμοσχευθεί η καρδιά του 2,5 ετών Γιώργου από το Αγρίνιο ο οποίος νοσηλεύεται εγκεφαλικά νεκρός στη ΜΕΘ Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της Πάτρας στο Ρίο. Ο μικρός υπέστη απόφραξη αεραγωγού από φασόλι και οι γονείς του, οι οποίοι έχουν άλλα δύο μεγαλύτερα παιδιά (κορίτσια), πήραν τη γενναία απόφαση να δωρίσουν τα όργανά του και να χαρίσουν ζωή σε άλλους ανθρώπους.

Όπως δηλώνει ο Ανδρέας Ηλιάδης Διευθυντής της ΜΕΘ Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της Πάτρας, «βρισκόμαστε σε αναμονή, με τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων να συντονίζει τη διαδικασία για την αποδοχή των οργάνων. Εμείς είμαστε έτοιμοι, η ομάδα και τα χειρουργεία. Ο μικρός Γιώργος είναι στα μηχανήματα και έχει γίνει μια πρώτη επικοινωνία και αποδοχή για τη μεταμόσχευση της καρδιάς του στην Ιταλία, με το νοσοκομείο Bambino Gesu».

Ο κ. Ηλιάδης εξηγεί για το γεγονός ότι θα γίνει μεταμόσχευση οργάνων στο εξωτερικό, ότι τέτοιες περιπτώσεις δωρεάς οργάνων σε τέτοια μικρή ηλικία είναι σπάνιες τόσο σε ό,τι αφορά τους δότες όσο και σε ό,τι έχει να κάνει με τους λήπτες.

Εντός της ημέρας αναμένονται νεότερα ενώ ο κ. Ηλιάδης έχει ήδη υπογραμμίσει τη σημασία της απόφασης των γονιών του μικρού για τη δωρεά των οργάνων λέγοντας «υποκλινόμαστε στο μεγαλείο τους».

Το συμβάν με το παιδί συνέβη την Τσικνοπέμπτη περιοχή του Αγίου Κωνσταντίνου Αγρινίου. Αρχικά το αγοράκι μεταφέρθηκεστο νοσοκομείο του Αγρινίου, όπου οι γιατροί κατάφεραν να το επαναφέρουν και να αφαιρέσουν το φασόλι από τον αεραγωγό του. Το παιδί μεταφέρθηκε διασωληνωμένο στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων.

