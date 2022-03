Θεσσαλονίκη

Γυναικοκτονία στη Θεσσαλονίκη: Την σκότωσε μπροστά στην κόρη της

Ακόμα μία γυναίκα έπεσε θύμα έμφυλης βίας. Αυτόχειρας ο θύτης.

Νέα γυναικοκτονία σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης στη Θεσσαλονίκη, με μία γυναίκα να πέφτει νεκρή μπροστά στην κόρη της.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ένας άντρας μπούκαρε με όπλο σε καφέ και πυροβόλησε μια γυναίκα.

Στη συνέχεια έστρεψε το όπλο επάνω του και αυτοκτόνησε.

O δράστης είναι πρώην σύντροφος του θύματος. Μπήκε στα κατάστημα με κοντόκανη καραμπίνα και πυροβόλησε το θύμα στην κοιλιακή χώρα.

Από τον πυροβολισμό τραυματίστηκε και η ανήλικη κόρη του θύματος.

