Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Την πυροβόλησε μπροστά στην κόρη της

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ακόμα μία γυναίκα έπεσε θύμα έμφυλης βίας. Αυτόχειρας ο θύτης.

Νέο περιστατικό έμφυλης βίας σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης στη Θεσσαλονίκη, με μία γυναίκα να πέφτει δέχεται πυρά μπροστά στην κόρη της.

Η επίθεση έλαβε χώρα σε καφέ-ουζερί που βρίσκεται επί της οδού Παπάφη, στην Τούμπα Θεσσαλονίκης.

H γυναίκα, 41 ετών διακομίστηκε βαριά τραυματισμένη, aτο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, με δράστη τον 42χρονο πρώην σύντροφό της, που στη συνέχεια αυτοπυροβολήθηκε με συνέπεια να καταλήξει στα τραύματά του.

Μαρτυρίες περιοίκων αναφέρουν πως ένας άνδρας, κρατώντας όπλο, άνοιξε πυρ εναντίον γυναίκας και στη συνέχεια το έστρεψε προς το μέρος του και αυτοπυροβολήθηκε. Από τα σκάγια φαίνεται να τραυματίστηκε ελαφρά και η ανήλικη κόρη της γυναίκας.

Το σημείο έχει περικυκλωθεί από αστυνομικές δυνάμεις.

Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ που παρέλαβαν τον άνδρα και την γυναίκα.

Πληροφορίες αναφέρουν πως πίσω από την πράξη του δράστη (και αυτόχειρα) βρίσκονται λόγοι ερωτικής αντιζηλίας, καθώς φέρεται να διατηρούσε σχέση με την γυναίκα και πρόσφατα εκείνη τού ζήτησε να χωρίσουν.

Ο 42χρονος, σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν αθλητής του MMA (μεικτές πολεμικές τέχνες) και γνωστός στο χώρο του συγκεκριμένου αθλήματος.

Πηγή: thestival.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Μαριέττα Γιαννάκου: Συγκίνηση στο “τελευταίο αντίο”

Κορονοϊός: 15557 νέα κρούσματα την Τετάρτη

Σεισμός στο Αρκαλοχώρι