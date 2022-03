Ηλεία

Γυναικοκτονία στην Ανδραβίδα: Σκότωσε την γυναίκα, τα παιδιά του και αυτοκτόνησε

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Φρίκη προκαλεί το έγκλημα στην Ανδραβίδα. Σκότωσε την οικογένεια του και αυτοκτόνησε.

Σοκ προκαλεί η είδηση που έρχεται από τη Ανδραβίδα πως μια ολόκληρη οικογένεια ξεκληρίστηκε. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πατέρας της οικογένειας φέρεται να σκότωσε τη σύζυγό αλλά και τα δυο παιδιά του και στην συνέχεια αυτοκτόνησε.

Η οικογένεια είχε τρία παιδιά και γλίτωσε μόνο το ένα, το οποίο είναι ηλικίας περίπου 12 ετών (6η δημοτικού). Το ένα παιδί ήταν ανήλικο ενώ το άλλο ήταν μωρό και όπως προκύπτει είναι και τα δύο νεκρά.

Όπως αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες, το σπίτι της άτυχης οικογένειας βρίσκεται πίσω από την εκκλησία του Αγίου Κωνσταντίνου.

Στο σπίτι βρίσκονται δυνάμεις της αστυνομίας ενώ αναμένεται να βρεθεί εκεί ιατροδικαστής.

Πηγή: patrisnews.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Ζωγράφου: Μάνα και κόρη ζούσαν με το πτώμα του πατέρα μέσα στο σπίτι

Νόμπελ Ειρήνης: 343 υποψήφιοι για το βραβείο

Χανιά: Ατζαμήδες κλέφτες έσπασαν το... σύστημα πυρασφάλειας αντί για την κάμερα (εικόνες)