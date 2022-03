Μεσσηνία

Ηλικιωμένος έκρυβε πάνω από 28 κιλά κάνναβης στο σπίτι του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αστυνομικοί παρακολουθούσαν το σπίτι του. Μετά από έρευνα τον συνελαβαν μαζί με μια 63χρονη.

(εικόνα αρχείου)

Περισσότερα από 28 κιλά κάνναβης βρέθηκαν στο σπίτι ενός 69χρονου, ο οποίος συνελήφθη στην Αθήνα από αστυνομικούς της Δίωξης Ναρκωτικών Καλαμάτας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την αστυνομία, μετά από την αξιοποίηση στοιχείων που είχαν συγκεντρώσει οι αστυνομικοί της Δίωξης Ναρκωτικών προέκυψε ότι ο 69χρονος διακινούσε ποσότητες κάνναβης.

Στη συνέχεια, οι αστυνομικοί άρχισαν να παρακολουθούν το σπίτι του 69χρονου και κάποια στιγμή εντόπισαν μία 63χρονη, η οποία προμηθεύτηκε από τον συλληφθέντα ποσότητα κάνναβης συνολικού βάρους 18,8 γραμμαρίων.

Αμέσως μετά, οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον 69χρονο και την 63χρονη, ενώ σε έρευνα που ακολούθησε στο σπίτι του άνδρα οι αστυνομικοί βρήκαν, μεταξύ άλλων, περισσότερα από 28 κιλά κάνναβης και δύο ζυγαριές ακριβείας.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών, ενώ οι αστυνομικοί της Δίωξης Ναρκωτικών Καλαμάτας συνεχίζουν τις έρευνες για την υπόθεση.

Ειδήσεις σήμερα:

Πυρηνικό εργοστάσιο Ζαπορίζια: Η φωτιά έσβησε, οι αντιδράσεις “άναψαν” (εικόνες)

Εξαρθρώθηκε διεθνές κύκλωμα που διακινούσε ναρκωτικά

“Ενώπιος Ενωπίω” ο Τσίπρας: Μέγα λάθος η αποστολή υλικού στην Ουκρανία