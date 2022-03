Κιλκίς

Εξαρθρώθηκε διεθνές κύκλωμα που διακινούσε ναρκωτικά

Σε συλλήψεις προχώρησε η ΕΛΑΣ. Μεταξύ των συλληφθέντων και αρχηγικό στέλεχος του κυκλώματος.



Σχεδόν 45 κιλά ακατέργαστης κάνναβης βρέθηκαν στην κατοχή δύο αλλοδαπών, οι οποίοι συνελήφθησαν κατόπιν αστυνομικής επιχείρησης, σε αγροτικό δρόμο, κοντά στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βόρεια Μακεδονία.

Πρόκειται για δύο υπηκόους Βόρειας Μακεδονίας, ηλικίας 41 και 45 ετών, φερόμενους ως μέλη διεθνούς κυκλώματος εισαγωγής και διακίνησης μεγάλων ποσοτήτων ακατέργαστης κάνναβης. Μεταξύ αυτών, ο πρώτος χαρακτηρίζεται από την ΕΛ.ΑΣ. ως αρχηγικό στέλεχος του κυκλώματος.

Η κατασχεθείσα ναρκωτική ουσία φαίνεται πως προοριζόταν να παραδοθεί σε 40χρονο, υπήκοο Αλβανίας, φερόμενο ως μέλος του ίδιου κυκλώματος, που συνελήφθη στα Διαβατά Θεσσαλονίκης. Πάνω του βρέθηκε το χρηματικό ποσό των 2.400 ευρώ και, σύμφωνα με την αστυνομία, το ποσό αυτό αποτελούσε την αμοιβή για την μεταφορά των ναρκωτικών προς τη Θεσσαλονίκη.

Όπως διαπιστώθηκε, σε βάρος του φερόμενου ως αρχηγικού στελέχους εκκρεμούσε, μεταξύ άλλων, ένταλμα της ανακρίτριας Θεσσαλονίκης για διακίνηση ναρκωτικών, σε βαθμό κακουργήματος.

Η παραπάνω επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Γενικών Υποθέσεων της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με το γραφείο DEA Αθηνών, τις αρμόδιες αρχές της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας, του Τμήματος Ασφαλείας Κιλκίς και του Αστυνομικού Τμήματος Παιονίας Κιλκίς.

