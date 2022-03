Ηράκλειο

Κρήτη - πλημμύρες: Καρέ - καρέ ο απεγκλωβισμός ατόμων (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νύχτα αγωνίας στο Ηράκλειο, καθώς εξαιτίας των πλημμυρών κινδύνεψαν άνθρωποι και χρειάστηκε να απεγκλωβιστούν.



Νύχτα αγωνίας ήταν αυτή που πέρασε για την Κρήτη, και για το νομό Ηρακλείου ειδικότερα, λόγω της συνεχιζόμενης βροχόπτωσης που αφενός προκάλεσε πολλαπλά προβλήματα σε περιουσίες - σπίτια, καλλιέργειες - αφετέρου είχε σαν αποτέλεσμα να κινδυνέψουν άνθρωποι που χρειάστηκε να απεγκλωβιστούν.

Υπό τον συντονισμό της Πολιτικής Προστασίας, της Περιφέρειας, της ΕΛ.ΑΣ αλλά και των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών με επικεφαλής το Περιφερειακό Διευθυντή Γιώργο Τσικαλά, με το πρώτο φως της ημέρας γίνεται μία καταγραφή των ζημιών που προκάλεσε η κακοκαιρία.

Την ανάσα κόβει βίντεο που αποκαλύπτει το Cretalive και δείχνει τον απεγκλωβισμό 22 ατόμων από parking γηπέδου ιδιωτικού συλλόγου που βρίσκεται στην περιοχή Τρεις Βαγιές. Στην επιχείρηση διάσωσης μετείχαν τέσσερα οχήματα με 12 υπάλληλους της 3ης ΕΜΑΚ καθώς και μηχανήματα της Πολίτικης Προστασίας του Δήμου Ηρακλείου.

Στο ίδιο βίντεο καταγράφεται η προσπάθεια στη Σίλαμο, όπου μηχανήματα επιχειρούν να απεγκλωβίσουν ανθρώπους από τα αυτοκίνητά τους.

Όπως έγραψε το Cretalive, εξαιτίας της μεγάλης ποσότητας του νερού που έπεσε καθ όλη την διάρκεια της χθεσινής ημέρας, ο Γαζανός ποταμός ήταν λίγο πριν την υπερχείλιση ενώ και στον Δρακουλιάρη ποταμό, η στάθμη του νερού ανέβηκε σε ανησυχητικά επίπεδα.

Ειδήσεις σήμερα:

Πόλεμος στην Ουκρανία - Ζελένσκι: Οι γραμμές άμυνας αντέχουν

Γυναικοκτονία στη Θεσσαλονίκη: Πέθανε η 41χρονη από τα πυρά του πρώην της

Δίκη Λιγνάδη: Καταθέτει ο πρώτος μάρτυρας