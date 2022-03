Ημαθία

Θεσσαλονίκη - Kοκαΐνη: δεκάδες κιλά ήταν κρυμμένα σε.. μπανάνες (εικόνες)

Που κα πως εντοπίστηκε η μεγάλη ποσότητα των σκληρών ναρκωτικών. Πόσες συλλήψεις έκαναν οι Αρχές.

Πάνω από 100 κιλά κοκαΐνη κατάσχεσαν οι διωκτικές αρχές στη Βόρεια Ελλάδα, συλλαμβάνοντας για την υπόθεση συνολικά οκτώ άτομα.

Τα ναρκωτικά, η αξία των οποίων υπολογίζεται σε δεκάδες εκατομμύρια ευρώ, ήταν κρυμμένα σε κοντέινερ με μπανάνες, που είχαν φτάσει τα προηγούμενα εικοσιτετράωρα από το Εκουαδόρ στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης.

Από εκεί φαίνεται ότι μεταφέρθηκαν με φορτηγό σε εταιρία εμπορίας φρούτων που εδρεύει στην πόλη της Βέροιας, όπου έγινε η επιχείρηση των αρχών με τη σύλληψη των οκτώ προσώπων και την κατάσχεση του παράνομου φορτίου (συνολικού βάρους 100 κιλών και 700 γραμμαρίων).

Μεταξύ των συλληφθέντων είναι εκπρόσωποι της εταιρίας, εκτελωνιστές και μεταφορείς. Οδηγήθηκαν το μεσημέρι στον εισαγγελέα ποινικής δίωξης Θεσσαλονίκης και παραπέμφθηκαν να απολογηθούν σε ανακριτή.

Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για διακίνηση ναρκωτικών, από κοινού και κατ' επάγγελμα.

Η ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος

"Κατόπιν συλλογής-αξιολόγησης-ανάλυσης πληροφοριών την 2-3-2022 έλαβε χώρα κοινή επιχείρηση για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών από την Περιφερειακή Ομάδα Δίωξης Ναρκωτικών (Π.Ο.ΔΙ.Ν.) της οικείας Λιμενικής Αρχής συνεπικουρούμενη από το Κλιμάκιο Ειδικών Αποστολών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης, το Τμήμα Δίωξης Λαθρεμπορίου Α' Τελωνείου Θεσσαλονίκης, το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών και Όπλων του ΣΔΟΕ Μακεδονίας καθώς και το Τμήμα Γενικών Υποθέσεων της Υποδιεύθυνσης Ναρκωτικών της Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης.

Συγκεκριμένα, την 26-2-2022 διενεργήθηκε έλεγχος από αυτοκινούμενο όχημα x-ray του Α' Τελωνείου Θεσσαλονίκης σε εμπορευματοκιβώτια -τα οποία είχαν εκφορτωθεί από πλοίο προερχόμενο από Μάλτα, με νόμιμο φορτίο μπανάνες - ενώ πρωινές ώρες την 28/02/22 διεξήχθη φυσικός έλεγχος τεσσάρων (04) εκ των ανωτέρω εμπορευματοκιβωτίων, με τη συνδρομή των αστυνομικών σκύλων ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών της οικείας Λιμενικής Αρχής και του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών και Όπλων - ΣΔΟΕ Μακεδονίας.

Μετά από ενδελεχή έλεγχο σε ένα εκ των εμπορευματοκιβωτίων εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν εβδομήντα έξι (76) συσκευασίες περιέχουσες ναρκωτική ουσία κοκαΐνη, συνολικού μικτού βάρους εκατό κιλών, επτακοσίων τριάντα γραμμαρίων και τριών δέκατων του γραμμαρίου (100.730,3gr).

Πρωινές ώρες την 02/03/22, το ως άνω εμπορευματοκιβώτιο παραδόθηκε σε εγκαταστάσεις ιδιωτικής εταιρείας που εδράζεται στην Ε.Ο. Βέροιας - Νάουσας. Το Φ/Γ όχημα που μετέφερε το εμπορευματοκιβώτιο είχε τεθεί υπό διακριτική παρακολούθηση και με την είσοδο του στην εταιρεία πραγματοποιήθηκε επέμβαση από τα στελέχη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης, με αποτέλεσμα την σύλληψη του οδηγού του Φ/Γ οχήματος, του νόμιμου εκπρόσωπου και τριών εργαζομένων της εταιρείας. Εν συνεχεία και κατόπιν προφορικής εντολής εισαγγελικού λειτουργού συνελήφθησαν τρεις (3) επιπλέον ημεδαποί ως εμπλεκόμενοι στην εν θέματι υπόθεση.

Από την οικεία Λιμενική Αρχή που διενεργεί την προανάκριση κατασχέθηκε το εν λόγω εμπορευματοκιβώτιο και το Φ/Γ όχημα μετά του ρυμουλκούμενου, ενώ δείγμα της κατασχεθείσας ποσότητα ναρκωτικής ουσίας πρόκειται να αποσταλεί στο Γενικό Χημείο του Κράτους προς περαιτέρω εξέταση. Σημειώνεται ότι η αξία της προαναφερόμενης ποσότητας υπολογίζεται στα τρία εκατομμύρια οκτακόσιες ογδόντα χιλιάδες ευρώ (3.878.000€)".

