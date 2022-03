Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: καταδίκη για bullying σε συμμαθήτρια με αυτισμό

Ποια ποινή επιβλήθηκε στην μαθήτρια γυμνασίου, από το Δικαστήριο Ανηλίκων της Θεσσαλονίκης.

Το αναμορφωτικό μέτρο της ανάθεσης επιτήρησης σε Εταιρεία Προστασίας Ανηλίκων, αποφάσισε Δικαστήριο Ανηλίκων της Θεσσαλονίκης για μαθήτρια γυμνασίου η οποία φέρεται να δημιούργησε ψεύτικο προφίλ σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης με τα στοιχεία συμμαθήτριάς της.





Μέσω αυτού "ανέβαζε" άσεμνο υλικό, το οποίο συνοδευόταν από υβριστικά σχόλια συμμαθητών - χρηστών του διαδικτύου, με συνέπεια η παθούσα να υφίσταται αδιανόητο bullying. το οποίο συνοδευόταν από υβριστικά σχόλια συμμαθητών - χρηστών του διαδικτύου, με συνέπεια η παθούσα να υφίσταται αδιανόητο bullying.

Το Δικαστήριο την έκρινε ένοχη, για εξύβριση μέσω διαδικτύου με ρατσιστικά χαρακτηριστικά, μιας και η παθούσα κινείται στο φάσμα του αυτισμού. Η μητέρα της παθούσας περιέγραψε στο Δικαστήριο το μαρτύριο που βιώνει έκτοτε η κόρη της, τονίζοντας ότι μέχρι και σήμερα παρακολουθείται από ειδικούς ψυχολόγους,

Η υπόθεση εκτυλίχθηκε πριν από 2,5 χρόνια, όταν το 15 ετών - σήμερα - θύμα, ξεκίνησε να φοιτά στην Α' Γυμνασίου. Η κατηγορούμενη την είχε προσκαλέσει μία μέρα να πάνε μαζί στο πάρκο και ζήτησε να την φωτογραφίσει. Θεωρώντας ότι είχε αποκτήσει μία φίλη, η παθούσα δέχθηκε, μόνο που αυτή η φωτογραφία χρησιμοποιήθηκε στη συνέχεια για τη δημιουργία των ψεύτικων προφίλ και η αιτία να την προσβάλλουν και να τη διασύρουν συμμαθητές της.

Όταν ο διευθυντής του Γυμνασίου αντιλήφθηκε τι είχε γίνει κάλεσε την μητέρα του κοριτσιού στο σχολείο και ακολούθησε καταγγελία στη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της ΕΛ.ΑΣ.