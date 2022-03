Ηλεία

Έγκλημα στην Ανδραβίδα: ο ύποπτος του μακελειού πυροβολούσε κόσμο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Έναν άνδρα, κάτοικο της περιοχής, δείχνουν οι έρευνες για τη στυγερή δολοφονία στην Ανδραβίδα που "ξεκλήρησε" σχεδόν ολόκληρη την οικογένεια.

Ραγδαίες φαίνεται να είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της πολλαπλής δολοφονίας των δύο γονιών και των δύο από τα τρία παιδιά μιας οικογένειας στην Ανδραβίδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι Αρχές πλησιάζουν ολοένα και περισσότερο στη σύλληψη του δράστη που σχεδόν ξεκλήρησε την οικογένεια.

Πιο συγκεκριμένα, φαίνεται πως οι έρευνες έχουν στραφεί σε έναν άνδρα που φέρεται να είναι ο σπιτονοικοκύρης τους, διαμένει κι εκείνος στην περιοχή και είναι πατέρας δύο παιδιών. Ο άνδρας ακόμη, φαίνεται να έχει βεβαρυμένο παρελθόν, καθώς πληροφορίες δείχνουν ότι πυροβολούσε ζώα με σιγαστήρα κι ότι είχε πυροβολήσει στο παρελθόν ακόμη δύο άνδρες στην περιοχή.

Σύμφωνα με μαρτυρίες είχε τακτικούς καβγάδες τον τελευταίο καιρό με το άτυχο ζευγάρι και το σπίτι του βρίσκεται σε πολύ κοντινή απόσταση με το δικό τους, λόγω της καθυστέρησης καταβολής ενοικίων.

Ο πατέρας και η μητέρα βρέθηκαν με μια σφαίρα στο κεφάλι στην αυλή του σπιτιού, ενώ τα παιδιά στραγγαλισμένα μέσα στο σπίτι. Τραγική φιγούρα, ο 11χρονος γιος της οικογένειας, που επιστρέφοντας από το παιχνίδι, είδε τις φρικτές αυτές εικόνες και πήγε το νεκρό αδελφάκι του σε γειτονικά μαγαζιά για να το σώσουν.

Πηγή: patrisnews.com

Ειδήσεις σήμερα:

Πυρηνικό εργοστάσιο Ζαπορίζια: Η φωτιά έσβησε, οι αντιδράσεις “άναψαν” (εικόνες)

Εξαρθρώθηκε διεθνές κύκλωμα που διακινούσε ναρκωτικά

“Ενώπιος Ενωπίω” ο Τσίπρας: Μέγα λάθος η αποστολή υλικού στην Ουκρανία