Πόλεμος στην Ουκρανία: Το μήνυμα του δημοτικού σχολείου Σκουροχωρίου (βίντεο)

Συγκινητική κίνηση των παιδιών, μεταξύ των οποίων βρίσκονται παιδιά Ουκρανών και Ρώσων.

«Η σημαιοφόρος του Σχολείου μας μαθήτρια της Στ τάξη Σόικο Βικτώρια έχει τις αδελφές της στην Ουκρανία. Η μητέρα της είναι από τη Ρωσία και ο μπαμπάς της από την Ουκρανία», αναφέρουν οι μαθητές του δημοτικού σχολείου Σκουροχωρίου, στη Ηλεία.

Τα παιδιά έφτιαξαν ένα συγκινητικό βίντεο, ζητώντας ειρήνη και τερματισμό του πολέμου.

«Στο σχολείο μας έχουμε κι άλλους μαθητές και μαθήτριες που οι γονείς τους κατάγονται από τη Ρωσία και την Ουκρανία.

Το όνειρό μας, η Ειρήνη (Our dream is Peace). Οι μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Σκουροχωρίου Ηλείας θέλουν να σταματήσει αμέσως ο πόλεμος. Στέλνουμε από τη Γη της Ολυμπίας το μήνυμα της Εκεχειρίας», σημειώνεται από το σχολείο.

