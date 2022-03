Φωκίδα

Άμφισσα: έκανε ωτοστόπ και τον λήστεψε

Ο δράστης, που φορούσε ξανθιά περούκα, επιβιβάστηκε στο όχημα και λήστεψε τον οδηγό.

Πήγε να κάνει το... καλό και δεν του βγήκε ένας οδηγός αυτοκινήτου στην Άμφισσα.

Πιο συγκεκριμένα, ο άνδρας, έπεσε θύμα ληστείας, στον Περιφερειακό δρόμο στις 10.20 το πρωί της Πέμπτης.

Ο δράστης φορώντας γυναικεία περούκα και ρούχα έκανε ωτοστόπ σε αυτοκίνητο. Όταν επιβηβάστηκε στο όχημα που σταμάτησε, απείλησε τον οδηγό, βάζοντας άγνωστο αντικείμενο στη μέση του και λέγοντας «θα σε καθαρίσω».

Ο οδηγός του έδωσε 380 ευρώ που είχε πάνω του και ο δράστης άνοιξε την πόρτα και εξαφανίστηκε.

Προανάκριση για το περιστατικό διενεργεί το Τμήμα Ασφαλείας Άμφισσας Δελφών.

