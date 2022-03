Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη - Γυναικοκτονία: Θρήνος στην κηδεία της 41χρονης (βίντεο)

Το τελευταίο «αντίο» είπαν σήμερα συγγενείς και φίλοι στην 41χρονη μητέρα, που δολοφονήθηκε την Τετάρτη από τον πρώην σύντροφό της, μέσα στο καφέ - ουζερί που διατηρούσε στην περιοχή της Τούμπας, στη Θεσσαλονίκη.

Οι συγγενείς της αδικοχαμένης γυναίκας που πήγαν στο χωρίο Λιβάδι της Ελασσόνας, στη Λάρισα, για να τη συνοδέψουν στην τελευταία της κατοικία, ακόμα δεν μπορούν να πιστέψουν το κακό που τους βρήκε.

Στην εξόδιο ακολουθία που ξεκίνησε στις 3:30, κανείς δεν μπορούσε να συγκρατήσει τα δάκρυα του. Μάλιστα, τη στιγμή που βγήκε το φέρετρο, ο κόσμος ξέσπασε σε χειροκροτήματα.

Η επίθεση έλαβε χώρα σε καφέ-ουζερί που βρίσκεται επί της οδού Παπάφη, στην Τούμπα Θεσσαλονίκης.

H γυναίκα, 41 ετών διακομίστηκε βαριά τραυματισμένη, στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, με δράστη τον 42χρονο πρώην σύντροφό της, που στη συνέχεια αυτοπυροβολήθηκε με συνέπεια να καταλήξει στα τραύματά του.

Μαρτυρίες περιοίκων αναφέρουν πως ένας άνδρας, κρατώντας όπλο, άνοιξε πυρ εναντίον γυναίκας και στη συνέχεια το έστρεψε προς το μέρος του και αυτοπυροβολήθηκε. Από τα σκάγια φαίνεται να τραυματίστηκε ελαφρά και η ανήλικη κόρη της γυναίκας.

