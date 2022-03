Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: άγρια συμπλοκή με μαχαίρια και ρόπαλα (βίντεο)

Αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν ότι στο αιματηρό επεισόδιο συμμετείχαν δεκάδες άτομα

Τρεις τραυματίες είναι ο απολογισμός της άγριας συμπλοκής μεταξύ δύο ομάδων αλλοδαπών, που σημειώθηκε στην πλατεία Γαλοπούλου, στην περιοχή πίσω από τον σιδηροδρομικό σταθμό Θεσσαλονίκης, το βράδυ της Παρασκευής.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ομάδες αλλοδαπών, με ρόπαλα και μαχαίρια, επιτέθηκαν η μία στην άλλη, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν σοβαρά τρία άτομα. Οι τραυματίες διακομίστηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Παπανικολάου για τις πρώτες βοήθειες.

Μέχρι στιγμής, οι αστυνομικές Αρχές έχουν προχωρήσει σε 10 προσαγωγές υπόπτων, έπειτα από αναζητήσεις που έγιναν στην γύρω περιοχή.

Αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν ότι στο αιματηρό επεισόδιο συμμετείχαν περίπου 30 άτομα, που κρατούσαν ρόπαλα, καδρόνια, μαχαίρια και άλλα αντικείμενα.

