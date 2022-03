Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: έπεσε από το μπαλκόνι, ενώ αστυνομικοί έψαχναν το σπίτι του

Μοιραία στάθηκε για τον άνδρα η πτώση στο κενό. Αδιευκρίνιστες παραμένουν οι ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας. Τι ερευνούσαν οι αστυνομικοί, παρουσία Εισαγγελέα, στο σπίτι.

Αδιευκρίνιστες παραμένουν μέχρι στιγμής, οι συνθήκες κάτω απ' τις οποίες ένας 40χρονος έπεσε από μπαλκόνι 3ου ορόφου στην οδό Μακεδονίας στον Εύοσμο, στη Θεσσαλονίκη, την ώρα που αστυνομικοί, παρουσία δικαστικού λειτουργού ερευνούσαν το διαμέρισμα.

Ο 40χρονος, στον οποίο δεν είχε αποδοθεί η ιδιότητα του κατηγορουμένου, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Παπανικολάου, όπου τελικά υπέκυψε στα τραύματά του.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών στο συγκεκριμένο διαμέρισμα και σε ένα ακόμη στην ίδια οικοδομή, βρέθηκαν κοσμήματα και χρυσά αντικείμενα, η προέλευση των οποίων εξετάζεται από την Αστυνομία.

