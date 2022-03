Ηράκλειο

Κρήτη: Τροχαίο δυστύχημα στο Ηράκλειο

Με αίμα βάφτηκε η άσφαλτος στον δρόμο Ηρακλείου - Μοιρών.

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου στο 6ο χλμ. Ηρακλείου - Μοιρών.

Θύμα είναι ένας 24χρονος που οδηγούσε το όχημα και τραυματίστηκε ένας 23χρονος που επέβαινε σε αυτό.

Πιο συγκεκριμένα, το αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε άλλο όχημα, με αποτέλεσμα τον θάνατο του 24χρονου οδηγού και τον τραυματισμό του 23χρονου συνεπιβάτη του οχήματος.

Ο 23χρονος τραυματίας απεγκλωβίστηκε απο την πυροσβεστική και μεταφέρθηκε στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου, με ελαφριές εκδορές.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και η πυροσβεστική με δύο οχήματα και πέντε άνδρες.

