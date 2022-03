Ηλεία

Έγκλημα στην Ανδραβίδα: η αποθήκη της φρίκης και το σχέδιο του δράστη (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η αποθήκη που μετέφερε τις σορούς ο 61χρονος καθ'ομολογίαν δράστης που δεν κατάφερε να ολοκληρώσει το σχέδιό του μετά τη δολοφονία των τεσσάρων μελών της οικογένειας.

Πριν από λίγες ώρες, συνελήφθη και ομολόγησε το ειδεχθές έγκλημά του ο 61χρονος που σκότωσε τα τέσσερα μέλη της οικογένειας στην Ανδραβίδα.

Εικόνες μέσα από την αποθήκη που εντοπίστηκαν τα πτώματα του άνδρα και της γυναίκας, έρχονται στο φως και το σχέδιο του δράστη φαίνεται πως ήταν να μεταφέρει τις σορούς τόσο των γονιών, όσο και των δύο παιδιών που έπνιξε μέσα στο σπίτι, για να μην αφήσει ίχνη.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αρχών, ο δράστης που ήταν και ο σπιτονοικοκύρης της οικογένειας, μπήκε από την αποθήκη γκαράζ πίσω από το σπίτι που διέμενε η οικογένεια.

Ο δράστης πυροβόλησε τον 32χρονο και την 37χρονη σύζυγό του ενώ βρίσκοταν στο κρεβάτι - σύμφωνα και με τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης και έπνιξε τα δύο μικρά παιδιά τους.

Στη συνέχεια φέρεται να μετέφερε τις σορούς του πατέρα και της μητέρας στην αποθήκη για να τις τοποθετήσει πάνω στο τρέιλερ.

Ο 61χρονος δεν κατάφερε να ολοκληρώσει το σχέδιο του, όταν ο 12χρονος γιος της οικογένειας έφτασε στην πόρτα και χτύπησε για να μπει μέσα συνοδευόμενος από φίλους του, που τον έτρεψε σε φυγή.

Φαίνεται πως στόχο είχε να μεταφέρει με το τρέιλερ τις σορούς και έπειτα να "καθαρίσει" την αποθήκη για να μην αφήσει ίχνη πίσω του.





Πηγή: ilialive.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός - Άρση μέτρων: Μάσκες τέλος στους εξωτερικούς χώρους

Πόλεμος στην Ουκρανία - Μηταράκης στον ΑΝΤ1: η στήριξη των προσφύγων είναι μαραθώνιος

Θεσσαλονίκη: Εκατοντάδες νεκρά πουλιά