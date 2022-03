Αχαΐα

“Γιάφκα” στην Πάτρα εντόπισε η ΕΛΑΣ

Ολόκληρο οπλοστάσιο εντόπισαν οι Αρχές. Χειροπέδες σε τέσσερα άτομα.

Εκρηκτικές ύλες στρατιωτικού τύπου, όπλα και ναρκωτικά βρέθηκαν στην κατοχή τεσσάρων ατόμων, τα οποία συνελήφθησαν στην Πάτρα από αστυνομικούς της Ασφάλειας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία, στο πλαίσιο αξιοποίησης στοιχείων που είχαν συγκεντρώσει οι αστυνομικοί της Ασφάλειας, πραγματοποίησαν έρευνες στα σπίτια των συλληφθέντων, όπου βρήκαν, μεταξύ άλλων, 956 γραμμάρια εκρηκτικού υλικού C4, στρατιωτικού τύπου, 222 γραμμάρια εκρηκτικού υλικού ΤΝΤ, επίσης στρατιωτικού τύπου, 334 γραμμάρια ζελατινοδυναμίτιδας, 10 πυροκροτητές, δύο κροτίδες με φυτίλι και ένα πυραγωγό σχοινί.

Ακόμη, βρέθηκαν ένα πιστόλι και δύο σιγαστήρες, μία αυτοσχέδια συσκευή εκκένωσης ηλεκτρικής ενέργειας, 30 φυσίγγια διαμετρήματος των 9mm, 128 φυσίγγια κρότου, τρία φυσίγγια πολεμικού όπλου και ένα πιστόλι replica.

Εκτός από τις εκρηκτικές ύλες και τα όπλα, οι αστυνομικοί βρήκαν επίσης περίπου δυόμισι κιλά κάνναβης, 86,7 γραμμάρια κοκαΐνης και δύο ζυγαριές ακριβείας.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Πατρών, ενώ οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Πατρών συνεχίζουν τις έρευνες, προκειμένου να διαπιστωθεί αν τα τέσσερα άτομα εμπλέκονται ή σχεδίαζαν έκνομες ενέργειες με τη χρήση των κατασχεθέντων εκρηκτικών και όπλων.

