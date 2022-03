Δωδεκανήσα

Ρόδος - phising: Απέσπασαν κωδικούς και “άδειασαν” το λογαριασμό της

Ολοένα και περισσότερο αυξάνονται τα μηνύματα που λαμβάνουν πολίτες από επιτήδειους οι οποίοι προσποιούμενοι τις τράπεζες τους καλούν να καταχωρήσουν τους προσωπικούς τους κωδικούς με την μέθοδο του phishing.

Τα μηνύματα αυτά, περιέχουν παραπλανητικό περιεχόμενο και οι αποστολείς τους φροντίζουν να κρύψουν την αληθινή τους ταυτότητα.

Επιτήδειοι προσποιούμενοι μεγάλη τράπεζα προσπαθούν να κινητοποιήσουν τον πελάτη μέσω SMS. Tου ζητούν να ταυτοποιηθεί σε ένα περιβάλλον που προσομοιάζει στο ψηφιακό περιβάλλον ταυτοποίησης της τράπεζας και αποκτούν πρόσβαση στα στοιχεία σύνδεσής του, τα οποία και χρησιμοποιούν για να αδειάσουν τους τραπεζικούς λογαριασμούς.

Στην εξιχνίαση μια απάτης του είδους με θύμα μια κάτοικο της Ρόδου, προχώρησαν χθες (04-03-2022) οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ρόδου.

Στις 28η Φεβρουαρίου 2022 καταγγέλθηκε από μια κάτοικο του νησιού, ότι δέχτηκε ένα μήνυμα στο κινητό της τηλέφωνο από ένα περιβάλλον παρόμοιο με αυτό της τράπεζας, το οποίο ανέφερε ότι έχει απενεργοποιηθεί η χρεωστική της κάρτα και περιείχε έναν υπερσύνδεσμο έτσι ώστε να τον ακολουθήσει για να την ενεργοποιήσει.

Δεν αντιλήφθηκε την απάτη και εισήγαγε τον κωδικό ασφαλείας και τους κωδικούς ασφαλείας ΟΤΡ, που δέχτηκε ως μήνυμα στο κινητό της τηλέφωνο. Την επόμενη ημέρα ενημερώθηκε από την Τράπεζα ότι είχαν πραγματοποιηθεί από τον λογαριασμό της αγορές αξίας 300 ευρώ, 900 ευρώ και 300 ευρώ.

Από την έρευνα των αστυνομικών που ακολούθησε προέκυψε ότι δράστης είναι ένας 32χρονος Ρουμάνος. Στην συγκεκριμένη απάτη κοιτώντας προσεκτικά την ηλεκτρονική διεύθυνση του αποστολέα γίνεται αντιληπτό πως δεν πρόκειται για εταιρικό email, ούτε για αυτοματοποιημένο μήνυμα.

