Αιτωλοακαρνανία

Αμφιλοχία: Νεκρός από φωτιά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι πυροσβέστες εντόπισαν τη σορό του άτυχου άντρα κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς στην περιοχή Τρίκλινο.

Η σορός ενός ηλικιωμένου άνδρα εντοπίστηκε απόψε κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς στην περιοχή Τρίκλινο της Αμφιλοχίας.

Ειδικότερα, η Πυροσβεστική ειδοποιήθηκε για φωτιά σε πρόχειρη κατοικία και όταν οι πυροσβέστες έφθασαν στο σημείο, εντόπισαν νεκρό τον ηλικιωμένο.

Έρευνες για τα αίτια της φωτιάς διενεργεί το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής, ενώ στο σημείο μετέβησαν και αστυνομικοί.

Ειδήσεις σήμερα:

Εισβολή στην Ουκρανία - Πούτιν: όλα οδεύουν βάσει σχεδίου

Θρίλερ με πτώμα που βρέθηκε να επιπλέει στην θάλασσα

Εισβολή στην Ουκρανία - Ζελένσκι: Όσοι μπορούν να πολεμήσουν να μείνουν