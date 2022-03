Ξάνθη

Ξάνθη: “Βούλιαξε” από κόσμο η κεντρική πλατεία για το καρναβάλι (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ούτε το κρύο, ούτε η επίσημη ακυρώση των μεγάλων καρναβαλικών εκδηλώσεων εμπόδισαν τους κατοίκους της Ξάνθης να βγουν στους δρόμους και να διασκεδάσουν

Ούτε το κρύο, ούτε η επίσημη ακυρώση των μεγάλων καρναβαλικών εκδηλώσεων εμπόδισαν τους κατοίκους της Ξάνθης να βγουν στους δρόμους και να διασκεδάσουν για το Καρναβάλι της πόλης.

Μπορεί για ακόμη μια χρονιά να μην πραγματοποιούνται εκδηλώσεις, λόγω της πανδημίας, παρά μόνο κάποιες συναυλίες που διοργάνωσε ο Δήμος έναντι αντιτίμου, ωστόσο οι κάτοικοι της περιοχής φόρεσαν τις στολές τους και ξεχύθηκαν στους δρόμους της πόλης.

Παραδοσιακά είθισται να πραγματοποιείται νυχτερινή παρέλαση το Σάββατο πριν την Κυριακή της Αποκριάς, και έτσι λίγο μετά τις 7:00 το απόγευμα πολίτες άρχισαν να βγαίνουν στους δρόμους φορώντας στολές και χορεύοντας.

Μάλιστα συγκεντρώθηκαν στην Πλατεία Αντίκα, όπου ξεκίνησε ένα μεγάλο πάρτι με αποκριάτικους χορούς.

Υπενθυμίζεται ότι για την Κυριακή της Αποκριάς αντί για την παρέλαση [που δεν θα πραγματοποιηθεί φέτος] αποφασίστηκε να γίνει εθελοντική αιμοδοσία.

Σε κάθε περίπτωση ωστόσο το πλήγμα για την τοπική οικονομία είναι μεγάλο, καθώς το Καρναβάλι χαρακτηρίζεται από πολλούς ως το “βαρύ χαρτί” των επαγγελματιών, προσελκύοντας κάθε χρόνο πλήθος κόσμου από διάφορες περιοχές της χώρας. Η ακύρωση ωστόσο των εκδηλώσεων για τρίτη συνεχόμενη χρονιά αποτελεί πληγή για τους επιχειρηματίες της περιοχής.

Πηγή: xanthinea.gr