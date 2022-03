Αχαΐα

Πατρινό Καρναβάλι: σε ξέφρενους ρυθμούς η πόλη (εικόνες)

Τελευταία Κυριακή των Αποκριών και παρά τους περιορισμούς πλήθος κόσμου ξεχύθηκε στους δρόμους για να γιορτάσει.

Μπορεί λόγω των μέτρων για την COVID - 19 να μην πραγματοποιούνται στην Πάτρα οι μεγάλες εκδηλώσεις για την κορύφωση του καρναβαλιού, όπως για παράδειγμα η μεγάλη παρέλαση και η καύση του βασιλιά καρνάβαλου, ωστόσο η πόλη ζει σε καρναβαλικούς ρυθμούς το τελευταίο τριήμερο της Αποκριάς, θέλοντας κατ΄ αυτόν τον τρόπο να στείλει ένα αισιόδοξο μήνυμα.

Παρελάσεις καρναβαλικών αρμάτων, θεατρικές παραστάσεις, καρναβαλικά θεατρικά δρώμενα, happening και συναυλίες, με ταυτόχρονη τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων, συνθέτουν ένα εορταστικό σκηνικό, που συμπληρώνεται από τις καρναβαλικές κατασκευές που έχουν τοποθετηθεί σε πλατείες, πεζόδρομους και δρόμους.

Σήμερα Κυριακή, τελευταία ημέρα της Αποκριάς, έχει προγραμματισθεί να τηρηθούν τα έθιμα του σοκολατοπόλεμου και της καύσης των πυροτεχνημάτων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχει ανακοινωθεί από την κοινωφελή επιχείρηση του δήμου, «Καρναβάλι Πάτρας» και εφ΄ όσον το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες, στις 11:00 το πρωί θα βρίσκεται στην πλατεία Υψηλών Αλωνίων σχήμα της δημοτικής μουσικής, ενώ στις 12:00 το μεσημέρι θα παρελάσει στο κέντρο της πόλης μουσικό άρμα, συνοδεία ρίψης σοκολατών από τα σωματεία «Σοκολατορίχτες», «Σοκολατομαχίες», «Σοκολατοδρομίες», «Σοκολατομανίες», «Σοκολατοπαίχτες» και «Σοκολατοβροχή».

Στις 16:00 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί happening με αλεξίπτωτα πλαγιάς με μηχανές, σε συνεργασία με τη λέσχη αλεξίπτωτου πλαγιάς Πάτρας.

Λίγες ώρες αργότερα, στις 20:00 το βράδυ, θα γίνει καύση πυροτεχνημάτων στο μόλο της Αγίου Νικολάου, στο παλαιό λιμάνι, ενώ στις 20:30 θα πραγματοποιηθεί στον χώρο των παλαιών σφαγείων συναυλία με τους «Τhe Swingin' Cats».

Στο μεταξύ από το απόγευμα της περασμένης Παρασκευής καταγράφεται στην Πάτρα μία αύξηση του αριθμού των επισκεπτών για το τελευταίο τριήμερο της Αποκριάς, σύμφωνα με τα στοιχεία από το υπεραστικό ΚΤΕΛ, αλλά και από τις κρατήσεις δωματίων στα ξενοδοχεία της πόλης.

Η αύξηση των επισκεπτών αποτυπώνεται και από την κίνηση στο κέντρο της πόλης, ιδιαιτέρα κατά τις βραδινές ώρες.

Οι φετινές καρναβαλικές εκδηλώσεις θα ολοκληρωθούν αύριο, Καθαρά Δευτέρα, με την απονομή των βραβείων του 57ου παιχνιδιού του «κρυμμένου θησαυρού».

