Θεσσαλονίκη: μπαράζ ληστειών μέσα σε λίγες ώρες

Ληστές τρομοκράτησαν την περιοχή καθώς αποσπούσαν χρηματικά ποσά από επιχειρήσεις με την απειλή όπλου.

Τρεις ληστείες σημειώθηκαν το τελευταίο 24ωρο στη Θεσσαλονίκη. Η πρώτη έγινε χθες το βράδυ όταν δύο άτομα με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους και υπό την απειλή όπλου, μάλλον απομίμησης σύμφωνα με την αστυνομία, αφαίρεσαν από μίνι μάρκετ της Πολίχνης 120 ευρώ και καπνικά προϊόντα.

Στις 2 τα ξημερώματα ένα άτομο, επίσης με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του, με την απειλή όπλου, άρπαξε 140 ευρώ από σούπερ μάρκετ στην περιοχή Χαριλάου.

Τέλος, στις 4 τα ξημερώματα, αστυνομικοί συνέλαβαν στη Χαλάστρα έναν 36χρονο ο οποίος προηγουμένως και με την απειλή ψεύτικου όπλου, είχε κλέψει χρηματικό ποσό και καπνικά προϊόντα από περίπτερο της περιοχής.

