Εύβοια

Χαλκίδα: Αυτοκίνητο “καρφώθηκε” σε δέντρο

Αυτοψία στο σημείο που σημειώθηκε το νέο τροχαίο. Σε τι κατάσταση είναι ο οδηγός





Ακόμα ένα τροχαίο στη Χαλκίδα, με τον οδηγό και τον συνοδηγό του αυτοκινήτου, να καταφέρνουν να βγουν αλώβητοι…

Το τροχαίο σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής, έξω από τη Χαλκίδα στην περιοχή της Νέας Λαμψάκου, λίγο πριν τα φανάρια.

Υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες ο οδηγός του αυτοκινήτου φαίνεται πως έχασε τον έλεγχο και από την λωρίδα που κινούνταν βρέθηκε στην άλλη και κατέληξε πάνω σε δέντρο. Ο οδηγός του αγροτικού αλλά και ο συνοδηγός δεν τραυματίστηκαν, ωστόσο υπήρξαν υλικές ζημίες στο όχημα.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, στο σημείο κλήθηκε η αστυνομία, που κατέγραψε το περιστατικό. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως λόγω της έντονης βροχόπτωσης υπήρχε ολισθηρότητα στο οδόστρωμα.

πηγή: evima.gr

